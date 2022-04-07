Son dakika haberleri... Rus kömürüne ambargo kararı sonrası Avrupa'da elektrik fiyatları arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Rus kömürüne ambargo kararı sonrası Avrupa'da elektrik fiyatları arttı

07.04.2022 15:38
Son dakika haberleri... Rus kömürüne ambargo kararı sonrası Avrupa'da elektrik fiyatları arttı

Gelen son dakika haberine göre Avrupa Birliği'nin (AB) Rus kömürüne ambargo kararı almasının ardından Avrupa'da gün öncesi spot elektrik piyasasında fiyatlar arttı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rus kömürüne ambargo kararı almasının ardından Avrupa'da gün öncesi spot elektrik piyasasında fiyatlar arttı.

AB'nin Rusya'ya karşı uygulanacak 5'inci yaptırım paketi kapsamında, ülkeden yılda 4 milyar dolar değerinde kömür ithalatına yasak getireceğini açıklamasının ardından Avrupa'da elektrik fiyatları yükselişe geçti.

European Power Exchange verilerine göre, Almanya'da dün gün öncesi spot piyasada megavatsaat başına 74,14 avro olan elektrik fiyatı bugün 120,87 avro oldu.

Spot piyasada elektrik fiyatları Hollanda'da 200,56 avrodan 228,69 avroya, Polonya'da 87,61 avrodan 96,98 avroya, Fransa'da 219,54 avrodan 248,11 avroya, İngiltere'de ise 177,78 avrodan 203,80 avroya yükseldi.

Belçika, fiyat artışının en yüksek görüldüğü ülke olarak dikkati çekti. Ülkede elektrik fiyatı megavatsaat başına 81,99 avrodan 212,93 avroya çıktı. Danimarka'da dün gün öncesi spot piyasada 156,98 avro olan elektrik fiyatı, bugün 171,08 avro olarak kayda geçti.

İsviçre'de elektrik fiyatı 227,90 avrodan 243,90 avroya, Avusturya'da ise 140,18 avrodan 152,49 avroya yükseldi.

Karar sonrası API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda nisan kontratlarında kömürün ton fiyatı üç haftanın ardından yeniden 300 doların üzerine çıkmıştı. Bugün kömürün ton fiyatı piyasalarda 290 dolardan işlem görüyor.

Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de dün megavatsaat başına 106,79 avrodan kapanan nisan vadeli kontratlar, Türkiye saatiyle 15.10'da 103,98 avrodan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
AB kömürde Rusya'ya bağımlılıktan kurtulabilir mi? AB kömürde Rusya'ya bağımlılıktan kurtulabilir mi? Rusya, birçok AB ülkesine yönelik vize tedbirleri kararı aldı Rusya, birçok AB ülkesine yönelik vize tedbirleri kararı aldı

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Almanya, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Rus kömürüne ambargo kararı sonrası Avrupa'da elektrik fiyatları arttı - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Çöpe dökülen sebze videolarına dair açıklama bakanlıktan geldi: Çoğu eski tarihli!
15:50 İsmail Koncuk "Bu yönetim anlayışıyla ileri gitmek mümkün değil" dedi ve Zafer Partisi'nden istifa etti
15:47 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Asiye ve Cemal'in geçmişini Helin öğrenecek mi?
15:46 19 yıldır ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü: Soğuk tavrı sunucuyu çok kızdırdı
15:43 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler olacak? Nizam ve Mira açığa çıkmamak için neler yapacaklar?
15:42 UEFA resmen açıkladı! Finansal Fair Play kurallarında değişiklik: Harcama limiti değişti
15:31 ABD'den Türkiye'ye "Rus oligark" mesajı: Kirli paranın havuzu olmayın
15:19 Aşk Mantık İntikam dizisinde bu akşam neler olacak? Ozan ve Esra kavga etmeden durabilecek mi?
15:17 Arka Sokaklar dizisinde bu akşam neler olacak? Mesut ve Cemal arasında neler yaşanacak?
15:12 Mansur Yavaş'tan tek cümlelik adaylık yanıtı: Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 16:07:58. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Rus kömürüne ambargo kararı sonrası Avrupa'da elektrik fiyatları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement