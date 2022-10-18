Son dakika haberleri! Selendi'de 14 milyonluk yatırım hızla yükseliyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Selendi'de 14 milyonluk yatırım hızla yükseliyor

18.10.2022 15:40
Son dakika haberleri! Selendi'de 14 milyonluk yatırım hızla yükseliyor

Son dakika haberleri: MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Selendi ilçe merkezinin evsel nitelikli atıksularını arıtmak için 14 milyon TL yatırımla ilçeye kazandıracağı ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinde inşa çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Selendi ilçe merkezinin evsel nitelikli atıksularını arıtmak için 14 milyon TL yatırımla ilçeye kazandıracağı ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinde inşa çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Atıksu Arıtma Tesisi olmayan ilçe kalmayacak hedefi ile Atıksu Arıtma Tesisleri yatırımlarına son sürat devam ediyor. MASKİ'nin 14 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Selendi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşaat çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz aylarda çalışmalarına başlanan Atıksu Arıtma Tesisinde betonarme imalatları tamamlandı. Mekanik ve elektrik imalatlarına başlandı. 10 bin eşdeğer nüfusa hizmet verecek olan tesiste günde 840 bin metreküp atıksu arıtımı yapılacak.

İlçeye önemli bir yatırım

Daha temiz ve daha yaşanabilir bir Manisa için Atıksu Arıtma Tesisi olmayan ilçe kalmayacağını ve Selendi tarihinin en büyük yatırımının yükseldiğini belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün hedefi doğrultusunda Gediz'i balık tutulan günlerine ulaştırmak adına çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan Selendi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizde de inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tesisimiz 14 milyon TL yatırım bedeline sahip." dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Hisarcık, Selendi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Selendi'de 14 milyonluk yatırım hızla yükseliyor - Son Dakika

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