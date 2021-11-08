Üye Girişi
Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den alıcı buluyor - Son Dakika

Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den alıcı buluyor

08.11.2021 11:01

Son dakika edinilen bilgilere göre, dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 9,67 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 11,19'dan, sterlin ise 13,06'dan işlem görüyor.

Cuma günü en düşük 9,6800 ve en yüksek 9,7475 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 9,70'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 azalışla 9,6720'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 11,1945'ten, sterlin/TL de 13,0627'den satılıyor. Dolar endeksi yatay seyirle 94,3 seviyelerinde bulunurken, euro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1560'tan alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, cuma günü ABD'nin istihdam raporunda beklentilerden iyi gelen tarım dışı istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın yapacağı konuşmaların öneminin arttığını kaydederek, Powell'ın sözle yönlendirmelerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi. Yurt içinde ve dışında bugün veri gündeminin sakin olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin önemli direnç, 93,8'in ise destek olarak takip edileceğini kaydetti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den alıcı buluyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den alıcı buluyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı 10:56 TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021 10:51 Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021 Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü 10:43 Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü
İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç 10:33 İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi 10:21 Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı 10:04 Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı
Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket 09:52 Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular 09:18 Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular

Son Dakika Haberleri
10:57 Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:55 TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı
10:53 Dolandırıcılıktan yakalanan siyahilerin polise verdiği savunma pes dedirtti
10:50 Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021
10:47 Sadakatsiz'in 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Aras ile ilgili gerçeği öğreniyor
10:45 Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı
10:42 Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü
10:35 Joe Biden'ın listesi tartışma yarattı! Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi
10:33 İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç
10:21 Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi
Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı         
10:58
Dolandırıcılıktan yakalanan siyahilerin polise verdiği savunma pes dedirtti Dolandırıcılıktan yakalanan siyahilerin polise verdiği savunma pes dedirtti         
10:53
Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı         
10:45
Joe Biden'ın listesi tartışma yarattı! Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi Joe Biden'ın listesi tartışma yarattı! Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi         
10:35
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi         
10:01
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu         
09:10
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi         
21:48
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 11:07:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den alıcı buluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement