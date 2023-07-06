Son Dakika! İkinci el araç fiyatlarının, aynı aracın sıfır fiyatını geçmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı - Son Dakika
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Son Dakika! İkinci el araç fiyatlarının, aynı aracın sıfır fiyatını geçmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı

06.07.2023 07:41

Son dakika! İkinci el araç fiyatlarının, aynı aracın sıfır fiyatını geçmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 1 Ocak 2024 tarihine kadar, ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması ve satılması yasaklandı.

TİCARET BAKANLIĞI'NA BİLDİRMEK ZORUNDALAR

Yapılan değişiklik ile ikinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler, bu karara aykırı ilan girişi yapanları ilan yayımlanmadan önce uyarmakla ve aykırı ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri Ticaret Bakanlığı'na iletmekle yükümlü olacak. Uyarma yükümlülüğü, ilan verene taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatı bilgisini ve girişi yapılmak istenen ilan fiyatının bu yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceği bilgisini içerecek.

15 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bakanlık, ikinci el motorlu kara taşıtlarının sınıfını, markasını, tipini, cinsini, model yılını ve aksesuar ve/veya donanım eklenmesi halinde, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutar ve/veya oranı belirlemeye yetkili olacak. Yönetmelik 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

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Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! İkinci el araç fiyatlarının, aynı aracın sıfır fiyatını geçmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! İkinci el araç fiyatlarının, aynı aracın sıfır fiyatını geçmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı - Son Dakika
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