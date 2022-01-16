Üye Girişi
Son Dakika | İller Bankası'ndan Samsun'a 290 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika

Son Dakika | İller Bankası'ndan Samsun'a 290 milyon TL'lik yatırım

16.01.2022 10:07
Son Dakika | İller Bankası'ndan Samsun'a 290 milyon TL'lik yatırım

Son dakika habere göre İller Bankası A.Ş. Samsun Bölge Müdürlüğü'nün Samsun'daki 25 projesinin toplam tutarının 290 milyon TL olduğu bildirildi.

İller Bankası A.Ş. Samsun Bölge Müdürlüğü'nün Samsun'daki 25 projesinin toplam tutarının 290 milyon TL olduğu bildirildi.

Bu yatırım döneminde Samsun'da 25 adet projesi bulunan İller Bankası'nın yatırım projelerinin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70'e yaklaştı. Bankanın Samsun'da 17 adet (3 SUKAP-2 KAP) alt yapı, 6 adet üst yapı ve 2 proje olmak üzere toplam 25 adet yapım işi bulunuyor.

12 milyon TL sözleşme bedelli Ladik Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının yüzde 95'i tamamlandı ve geçici kabulü yapıldı. 13,5 milyon TL sözleşme bedelli Salıpazarı Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının yüzde 99'u tamamlandı ve geçici kabulü yapıldı. 13,5 milyon TL sözleşme bedelli Kavak Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının yüzde 97'si tamamlandı. 3 milyon 300 bin TL sözleşme bedelli Çarşamba Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yeni Lot inşaatı yapım işinin yüzde 60'ı tamamlandı. 4 milyon 250 bin TL sözleşme bedelli Samsun (Merkez) Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yeni Lot inşaatı (KAP) işinin yüzde 86'sı tamamlandı.

43 milyon 895 bin TL'lik SASKİ Genel Müdürlüğü Merkez (Samsun) İlçeler Atıksu ve Yağmursuyu inşaatının yüzde 81'i, 21 milyon TL'lik SASKİ Genel Müdürlüğü (Samsun) Batı Grubu İlçeler İçmesuyu inşaatının yüzde 31'i ve 23,5 milyon TL'lik Samsun Su Kanal İdaresi Havza İlçesi Kırsal Mahallelerde İçme Suyu Arıtma Tesisi yapım işinin de yüzde 19'u tamamlandı.

İller Bankası'nın diğer yatırımlar ile birlikte Samsun'da yapımına devam edilen yatırımlarının toplam proje tutarının 290 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi. - SAMSUN

YORUMLAR
500

İller Bankası, Türk Lirası, Yatırım, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | İller Bankası'ndan Samsun'a 290 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika Ekonomi


Yayaya çarpıp olay yerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü, polislere direndi Yayaya çarpıp olay yerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü, polislere direndi         
10:05
CHP'li Bekir Başevirgen "Kırmızı ette maliyetleri araştırdım" diyerek zamların yansıyacağı tarihi verdi CHP'li Bekir Başevirgen "Kırmızı ette maliyetleri araştırdım" diyerek zamların yansıyacağı tarihi verdi         
09:55
Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu         
09:10
Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü         
08:58
Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor         
18:40
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili         
14:44
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
10:04 Yayaya çarpıp olay yerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü, polislere direndi
10:02 CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık tutarken tipiye tutuldu
09:55 CHP'li Bekir Başevirgen "Kırmızı ette maliyetleri araştırdım" diyerek zamların yansıyacağı tarihi verdi
09:34 Sahneye tül elbiseyle çıkan Gülşen göz kamaştırdı
09:21 Mesut Özil oyundan çıkarken İsmail Kartal'a tepki gösterdi
09:06 Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu
09:02 İstanbul'un göbeğinde kaza! 5 kişi yaralandı, lüks otomobilde sıkışan kadın güçlükle kurtarıldı
08:59 CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, 61 yaşında yaşamını yitirdi!
08:58 Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü
08:55 Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 20'ye yakın yaralı var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 10:16:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | İller Bankası'ndan Samsun'a 290 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement