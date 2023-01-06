Kamuda çalışan işçilerin ikramiye ödeme tarihleri netleşti! İlk yarısı 27 Ocak'ta, ikinci yarısı 17 Nisan'da yapılacak - Son Dakika
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Kamuda çalışan işçilerin ikramiye ödeme tarihleri netleşti! İlk yarısı 27 Ocak'ta, ikinci yarısı 17 Nisan'da yapılacak

06.01.2023 00:29

Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ikramiye ödemelerinin ilk yarısı 27 Ocak, ikinci yarısı ise 17 Nisan'da hesaplara yatacak.

Kamu işçisinin merakla beklediği haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 1 milyonu aşkın kişinin ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu.

İLK ÖDEME 27 OCAK'TA

Kamu işçileri ikramiyelerinin ilk yarısı 27 Ocak tarihinde, ikinci yarısı ise 17 Nisan'da yapılacak. Maden işçilerine yapılacak ilave tediyelerin tamamı ise 22 Aralık tarihinde ödenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

Son Dakika: Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri 27 Ocak ve 17 Nisan'da yapılacak

Ayrıntılar geliyor..

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamuda çalışan işçilerin ikramiye ödeme tarihleri netleşti! İlk yarısı 27 Ocak'ta, ikinci yarısı 17 Nisan'da yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamuda çalışan işçilerin ikramiye ödeme tarihleri netleşti! İlk yarısı 27 Ocak'ta, ikinci yarısı 17 Nisan'da yapılacak - Son Dakika
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