Kamu işçisinin merakla beklediği haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 1 milyonu aşkın kişinin ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu.
Kamu işçileri ikramiyelerinin ilk yarısı 27 Ocak tarihinde, ikinci yarısı ise 17 Nisan'da yapılacak. Maden işçilerine yapılacak ilave tediyelerin tamamı ise 22 Aralık tarihinde ödenecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:
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Son Dakika › Ekonomi › Kamuda çalışan işçilerin ikramiye ödeme tarihleri netleşti! İlk yarısı 27 Ocak'ta, ikinci yarısı 17 Nisan'da yapılacak - Son Dakika