Son dakika! Kula'daki 55 milyonluk yatırım için kazma vuruldu - Son Dakika
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Son dakika! Kula'daki 55 milyonluk yatırım için kazma vuruldu

24.06.2022 10:19
Son dakika! Kula'daki 55 milyonluk yatırım için kazma vuruldu

Son dakika haber... Manisa'nın Kula ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle Emir Kaplıcaları bölgesinde yapılacak olan 'Kula Jeotermal Enerji ile Teknolojik Sera Kurulumu' ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri yerinde incelemelerde bulundu.

Manisa'nın Kula ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle Emir Kaplıcaları bölgesinde yapılacak olan 'Kula Jeotermal Enerji ile Teknolojik Sera Kurulumu' ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri yerinde incelemelerde bulundu.

Zafer Kalkınma Ajansı'nın Kula'da gerçekleştireceği 5 büyük eserden biri olan ve tamamlandığında bölge turizminin gözbebeği haline gelecek olan "Kula Jeotermal Enerji ile Teknolojik Sera Kurulumu" projesinde çalışmalar hızlandı. Yaklaşık 54 milyon 700 bin TL maliyetle yapılması planlanan ve maliyetin tamamı Zafer Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak olan Kula Jeotermal Enerji ile Teknolojik Sera Kurulumu Projesi, tamamlandığında Kula'ya ekonomik hareketlilik kazandıracak.

Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Emir Kaplıcaları bölgesinde incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, projenin hızlandırılarak kısa sürede tamamlanmasını planladıklarını söyledi. Yaklaşık 100 genç ve kadına istihdam olanağı sağlayacak projenin 64,5 dekar alan üzerinde 50 dekar büyüklüğünde teknolojik sera alanı kurulması sağlanarak tarımsal üretimde görece olarak geri planda kalan Kula'da atıl durumda olan jeotermal kaynağın kullanılacağını söyleyen Genel Müdür Yeniçeri, yerli gıda üretimini destekleyecek, yeşil ve temiz üretimi teşvik eden ve ilçede seracılık faaliyetinin yerleşmesinin ilk adımı olacak teknolojik seranın Kula ve bölge için hayırlı olmasını diledi. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için yakın takipçi olacağını dile getiren Genel Müdür Yeniçeri, Zafer Kalkınma Ajansı'nın Kula'daki 5 proje için yoğun çalışmalar sarf ettiğini de sözlerine ekledi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Manisa, Kula, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Kula'daki 55 milyonluk yatırım için kazma vuruldu - Son Dakika

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