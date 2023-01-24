Son Dakika! Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Borç yapılandırmada vade 4 yıl olacak, peşin ödemede yüzde 10 indirim sağlanacak - Son Dakika
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Son Dakika! Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Borç yapılandırmada vade 4 yıl olacak, peşin ödemede yüzde 10 indirim sağlanacak

24.01.2023 17:43

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketinin detaylarını açıkladı. Bakan Nebati, "Vade 4 yıl olacak, peşin ödemede yüzde 10 indirim sağlanacak. Vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşlarımızın 2000 lirayı aşmayan borçlarını siliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kabine toplantısının ardından borç yapılandırma paketinin müjdesini verdi. Bu gelişmenin ardından kameralar karşısına geçen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, paketin detaylarına ilişkin merak edilen bilgileri verdi.

"PEŞİN ÖDEYENE YÜZDE 10 İNDİRİM"

Nebati, "Teklifte, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine imkân sağlayan düzenlemelere de yer veriyoruz. İşletmelerimiz, 2018 ila 2021 yılları için, gelir, kurumlar, KDV ve gelir stopaj vergilerinde matrah ve vergi artırımı yaparak vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacak. Bu konuda da şunu peşinen belirteyim; arttırılan matrahların vergilerini peşin öderlerse o zaman vergi aslında da yüzde 10 indirim sağlanacaktır." dedi.

TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ 4 YILA ÇIKIYOR

4 yıla yayılan 48 taksit bilgisini de paylaşan Bakan, şöyle devam etti: "Bu teklifteki önemli bir yenilik de taksit ödeme sürelerini 4 yıla çıkarmamızdır. Böylece vatandaşlarımız yapılandırılan borçlarını 4 yıla yayılan aylık taksitler halinde 48 taksitte ödeyebilecekler. Ödeme süresini uzun tuttuk ancak daha kısa sürede ödemek isteyenlere de ayrıca avantajlar getiriyoruz. Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, zaten küçük oranlar uygulayarak hesapladığımız Yurt içi-ÜFE tutarının yüzde 90'ından da vazgeçiyoruz. Eğer yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlıyoruz.

2000 LİRAYA KADAR OLAN BORÇLAR SİLİNECEK

Vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun, 2000 TL'yi aşmayan borçlarını siliyoruz. 31 Aralık 2022 öncesi borçlar 1 defaya mahsus olarak silinecektir. TOKİ tarafından konut ve konut ile birlikte ihale edilen yapım işlerine bu yıl sonuna kadar damga vergisi istisnasını getiriyoruz. Turizmi teşvik amacıyla, tesislerimizin yaz ve kış sezonlarında çalışmaları doğrultusunda SGK prim desteklerini hayata geçiriyoruz. Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin durdurulması ve ihya edilmesine olanak sağlıyoruz. Bu paket çerçevesi içerisinde TBMM'ye gelene kadar yeni açıklamalarımız ve müjdelerimiz de olacaktır. Başkanlar isteyecek, biz de yapacağız."

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Son Dakika! Borç yapılandırma paketinin detayları belli oldu: Vade 4 yıl olacak, peşin ödemede yüzde 10 indirim sağlanacak Son Dakika! Borç yapılandırma paketinin detayları belli oldu: Vade 4 yıl olacak, peşin ödemede yüzde 10 indirim sağlanacak Bakan Nebati, 'Borç Yapılandırma Paketi'nin Detaylarını Açıkladı: 'Vatandaşlarımız Borçlarını 4 Yıla Yayılan Aylık Taksitler Halinde 48 Taksitte... Bakan Nebati, 'Borç Yapılandırma Paketi'nin Detaylarını Açıkladı: 'Vatandaşlarımız Borçlarını 4 Yıla Yayılan Aylık Taksitler Halinde 48 Taksitte...

Nureddin Nebati, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Borç yapılandırmada vade 4 yıl olacak, peşin ödemede yüzde 10 indirim sağlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Borç yapılandırmada vade 4 yıl olacak, peşin ödemede yüzde 10 indirim sağlanacak - Son Dakika
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