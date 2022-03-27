Son dakika! MASKİ'den Seyitli'ye 11 milyonluk yatırım - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! MASKİ'den Seyitli'ye 11 milyonluk yatırım

27.03.2022 13:35
Son dakika! MASKİ'den Seyitli'ye 11 milyonluk yatırım

Son dakika ekonomi haberi: MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesinde başlatılan altyapı çalışmalarının ardından mahalleye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesinde başlatılan altyapı çalışmalarının ardından mahalleye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Aslay, Seyitli'ye Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda 11 milyon TL'lik yatırıma başladıklarının altını çizdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, alt ve üstyapı dönüşümüne devam ediyor. Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesi de MASKİ farkını yaşamaya başladı. Mahallede çalışmalara başlanılan 9 kilometrelik içme suyu hattı ile 10 kilometrelik kanalizasyon hattı imalatının ardından MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da Seyitli'ye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Genel Müdür Aslay'a, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, Yunusemre Belediyesi MHP Meclis Üyesi Cemal Kutlar, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır ve teknik personel eşlik etti. Ziyarette, Seyitli Mahallesi ile birlikte ihalesine çıkılan Koruköy, Türkmen ve Otmanlar mahalle muhtarları da yer aldı.

Seyitli hizmetlerden memnun

Mahalle Muhtarı Hüseyin Kırgöz ve mahalle sakinleri Genel Müdür Aslay ve beraberindeki heyeti mahalle meydanında karşıladı. Köy kahvesinde vatandaş ile sohbet eden Genel Müdür Aslay, yapılan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgilendirmede bulundu. Ardından dualar eşliğinde kurban kesilerek hayata geçirilen çalışmanın hayırlara vesile olması temennisinde bulunuldu.

Hat döşenen alan da incelendi

MASKİ Genel Müdürü Aslay ve beraberindeki heyet mahallede kanalizasyon hattı döşenen noktayı da ziyaret ederek, çalışanlara kolaylık diledi. Genel Müdür Aslay, sahadaki tüm zorluklara rağmen ekiplerin özverili çalışması sayesinde önemli projelerin birer birer tamamlandığını belirtti.

Seyitli Mahalle Muhtar Hüseyin Kırgöz, "Mevlam mahcup etmesin. Biz, Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını biliyoruz. Benim bir sondajım çökmüştü. Cengiz Başkanımın anında hizmet vermesini ben birebir yaşadım. Cengiz Başkan mahallemde taşıma suyla değirmen çevirdi. Mahallemi hiç susuz bırakmadan tankerlerle 47 gün boyunca su taşıdı. Biz minnettarız kendisine. Sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bütün muhtarların sorunlarına anında cevap veren bir Başkana sahibiz" dedi.

"Mahallemize 11 milyon liralık bir yatırım yapılıyor"

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün selamını ve sevgilerini iletiyorum. Altyapı yatırımlarımıza 2014 yılında 101 Mahalle Projesi ile başladık. 2016 yılında da 154 Mahalle Projesinin hazırlıklarına başladık. Seyitli Mahallesi de 2016 yılında muhtarımın talebiyle 154 Mahalle Projesinin içine dahil edildi. Kredilendirme işleri de tamamlanınca hayırlısıyla çalışmalara başladık. Hayırlı, uğurlu olsun demeye geldik. Mahallemize 11 milyon liralık bir yatırım yapılıyor. İçme suyu deposu da yapacağız. Kanalizasyon ve içme suyu hatları yenileniyor. Akabinde 50 bin metrekare üstyapısı yenilenecek. Son olarak gerekli izinleri aldıktan sonra paket arıtma tesisi de inşa edeceğiz. Mahallenin kanalizasyondan gelen atıksuları arıtılarak doğal ortama verilecek" dedi.

MHP İl Başkanı Murat Öner de, altyapı çalışmalarının hayırlı olmasını dileyerek, kendilerini ağırlayan mahalle sakinlerine teşekkür etti. - MANİSA

Son dakika! MASKİ'den Seyitli'ye 11 milyonluk yatırım
Son dakika! MASKİ'den Seyitli'ye 11 milyonluk yatırım
Son dakika! MASKİ'den Seyitli'ye 11 milyonluk yatırım
Son dakika! MASKİ'den Seyitli'ye 11 milyonluk yatırım
Son dakika! MASKİ'den Seyitli'ye 11 milyonluk yatırım

YORUMLAR
500
Yunusemre Halk Kütüphanesi törenle açıldı Yunusemre Halk Kütüphanesi törenle açıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yunusemre, Yatırım, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! MASKİ'den Seyitli'ye 11 milyonluk yatırım - Son Dakika


Son Dakika
13:24 Elon Musk itiraf etti: Hayatımda köpeğim dışında kimse yok
12:58 Kabine yarın toplanıyor! Masada gıda erişimi konusu var
12:53 Mersin'de köpek sürüsü, yoldan geçen genç kıza saldırdı!
12:39 Mesut Özil ABD'den aldığı teklifi kabul edecek mi?
12:18 Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı ise aramaya devam ediliyor!
12:13 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk eleştirilerine tarihi kararnameyle yanıt verdi!
12:06 Wanda'nın, yıldız futbolcu Icardi'yi güvenlikle aldattığı iddia ediliyor!
11:55 Babacan'ın ev sahipliğinde 6'lı zirve toplanıyor! Masada seçimi kazanırlarsa ne yapacaklarını konuşacaklar
11:44 "Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga bir sonraki felaketi yazdı!
11:16 İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi parkur rekoru kırarak kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 13:44:59. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! MASKİ'den Seyitli'ye 11 milyonluk yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement