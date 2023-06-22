Merkez Bankası: Enflasyonda iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma kademeli olarak güçlendirilecek - Son Dakika
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Merkez Bankası: Enflasyonda iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma kademeli olarak güçlendirilecek

22.06.2023 15:01

Merkez Bankası politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 8.5'ten yüzde 15'e yükseltti. Yapılan açıklamada, "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 8.5'ten yüzde 15'e yükseltti. Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında açıklanan ilk faiz kararında, "Kurul, parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir. Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir." denildi.

"PARASAL SIKILAŞTIRMA SÜRECİNİN BAŞLAMASINA KARAR VERİLDİ"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 27 ay sonra ilk ilke imza atarak, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı. Merkez'in açıklamasının tamamında şu ifadeler yer aldı: "Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir.

"GÖSTERGELER, ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE YÜKSELİŞE İŞARET ETMEKTE"

Küresel ekonomide enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almaktadır. Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmektedir. Bu gelişmede yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmuştur. Kurul, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir.

"GEREKTİĞİ ÖLÇÜDE KADEMELİ OLARAK GÜÇLENDİRİLECEK"

Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

"PARA POLİTİKASININ ETKİNLİĞİ ARTACAKTIR"

Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır. Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir. Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

YORUMLAR (2)
  • Serkan Akyol: Sizden ümitliydim gaye hanım fakat 27 ay sonra bu kadar cılız bir arttırım beklemiyordum umarım vardır bir bildiğiniz Cevap Yaz 7 11 Yayından Kaldır
  • Ahmet eren Kacmaz: SAÇMA SAPAN KARAR YAZIK HALKIMIZI FAİZLE BOGACAKSINIZ REİS NAS I UYGULAMA DUNYA FAİZ DÜŞÜRÜRKEN BİZİMLER YÜKSELTİYOR PARADAN PARA KAZANMA POLİTİKASI YAZIK Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası: Enflasyonda iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma kademeli olarak güçlendirilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası: Enflasyonda iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma kademeli olarak güçlendirilecek - Son Dakika
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