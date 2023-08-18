Son dakika: Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59,46, dolar tahmini ise 29,82 oldu.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 40 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2023 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59,46'ya, dolar tahmini ise 29,82 TL'ye yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,82 iken bu anket döneminde yüzde 59,46'ya yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 33,21'den yüzde 42,01'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 19,04'ten, yüzde 22,54'e çıktı.

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