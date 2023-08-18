Son Dakika: Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59,46, dolar tahmini ise 29,82 oldu - Son Dakika

Son Dakika: Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59,46, dolar tahmini ise 29,82 oldu

Son Güncelleme: 18.08.2023 10:20

Son dakika: Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59,46, dolar tahmini ise 29,82 oldu.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 40 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2023 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59,46'ya, dolar tahmini ise 29,82 TL'ye yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,82 iken bu anket döneminde yüzde 59,46'ya yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 33,21'den yüzde 42,01'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 19,04'ten, yüzde 22,54'e çıktı.

Ayrıntılar geliyor...

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59,46, dolar tahmini ise 29,82 oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:12 Maribor-Fenerbahçe maçına damga vuran kare! Biber gazlı müdahale sonrası yerde kaldı, hiçbir sağlık görevlisi yanına gitmedi
10:07 Fenerbahçe maçına damga vuran kare! Sloven polisinin müdahalesiyle yerde kaldı, hiçbir sağlık görevlisi yanına gitmedi
10:10 Son Dakika: Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59,46, dolar tahmini ise 29,82 oldu
10:06 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
10:07 İstanbul'da bir kadın balkonda çırılçıplak twerk yaptı
10:01 İstanbul'da genç bir kadın evinin balkonuna çıplak halde çıkarak dakikalarca twerk yaptı
09:30 Demet Akalın'dan Gülden Karaböcek yorumu Tuğba Ekinci'yi çileden çıkardı
09:24 Demet Akalın'ın Gülden Karaböcek için yaptığı "Enişteci" yorumuna Tuğba Ekinci'den tepki
09:09 Maribor-Fenerbahçe maçında skandal tezahürat: Türkleri öldürün
09:05 Slovenya'da Fenerbahçelilere skandal tezahürat: Türkleri öldürün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2023 10:19:53. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika: Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59,46, dolar tahmini ise 29,82 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement