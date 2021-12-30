Son Dakika! Merkez Bankası rezervleri 5 milyar 948 milyon dolar azaldı

TCMB'nin net rezervleri 24 Aralık haftasında düşüş yaşamaya devam etti. Net rezervler 12,2 milyar dolardan 8,6 milyar dolara geriledi. TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TCMB verilerine göre, kur korumalı TL mevduat enstrümanın devreye girdiği 24 Aralık haftasında brüt rezervler 110,8 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta bu rakam 116,5 milyar olarak kaydedilmişti.

NET REZERVLER EKSİ 55,7 MİLYAR DOLAR

Swap hariç net rezervler 24 Aralık haftasında eksi 55,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta bu rakam eksi 46,7 milyar dolar olmuştu.

AÇIKLAMA YAPILMADI

İşlemciler, rezervlerde gerçekleşen düşüşü kamu müdahalesi olarak yorumlarken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamunun düşüşte payı olmadığını söyledi. Ancak TCMB'nin rezervlerindeki düşüşlere ilişkin bugüne kadar TCMB ya da Hazine'den net bir açıklama ise yapılmadı.

TL'DE DEĞER KAYBI YÜZDE 40

Ekonomistlerin beklentileri oldukça geniş bir bantta yer alırken bunun nedeni ay sonu itibarıyla TL'deki değer kaybının bir bölümünün telafi edilmiş olması. TL'de dolar karşısında geçen hafta tarihte eşi nadir görülen bu denli sert değer kazancına rağmen yılbaşından beri kayıp yüzde 56'dan ancak yüzde 40 civarına gerilemiş durumda.