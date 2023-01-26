Son Dakika! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3 olarak korudu - Son Dakika
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Son Dakika! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3 olarak korudu

26.01.2023 11:14

Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2023 yılının ilk enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi, yüzde 22,3 olarak korudu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum yaptı.

ENFLSYON TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

Kavcıoğlu, "Enflasyon Kasım-Aralık aylarında ivme kaybetmiştir. Enflasyondaki yavaşlama çekirdek enflasyon göstergeleriyle de desteklenmektedir. Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi, yüzde 22,3 olarak korudu. 2024 yılsonu enflasyon tahmini yüzde 8,8 olarak sabit tutuldu. Kalıcı fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrarı gözetmeyi sürdüreceğiz. Liralaşma stratejisini daha da güçlendirerek kararlılıkla uygulayacağız. Kredi büyüme hızı fiyat istikrarını destekleyici yönde hedef enflasyon patikasıyla uyumlu olacak." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk enflasyon raporu sunumundan satır başları:

"2022'deki savaş nedeniyle enerji ve emtia fiyatları olağanüstü yükseldi. Bu durum başta enflasyon olmak üzere ekonomik göstergeleri etkiledi. Son dönemde enerji fiyatlarında önemli gerilemelerle normalleşme eğilimi görülmeye başlandı. 2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de aşağı yönlü güncellenmeye başlamıştır.

"SINIRLI İVME KAYBINA RAĞMEN EKONOMİMİZ BÜYÜDÜ"

2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de aşağı yönlü güncellenmeye başlamıştır. 2023 yılına ilişkin büyüme tahminleri birçok ülkede Kasım ayından bu yana yukarı yönlü güncellenmektedir. Türkiye'de büyümenin sağlam temeller üzerinde olduğunu görmekteyiz. Yılın üçüncü çeyreğinde dış talep görünümü nedeniyle sınırlı ivme kaybına rağmen Türkiye ekonomisi büyümüştür. Yatırımlar olumsuz küresel görünüme rağmen kesintisiz olarak devam etmiştir.

"İSTİHDAM SAYISINI EN FAZLA ARTIRAN ÜLKELERDEN BİRİ OLDUK"

Ticari kredilerin üretim ve yatırımlara yönelik kullanımı desteklenmiştir. Net ihracat büyümeye son 7 çeyrek boyunca aralıksız katkı sağladı. 3. çeyrekte sanayi üretiminde dış talebin olumsuz etkileri sınırlı olarak hissedilmiştir. İşgücü piyasası sağlıklı gelişimini sürdürmektedir. Türkiye OECD ülkeleri arasında pandemi öncesinden bu yana istihdam sayısını en fazla artıran ülkelerden biri olmuştur.

Turizm sektörü cari dengeye ciddi bir katkı sağlamıştır. İhracat sağlam ekonomik temeller üzerindeki güçlü seyrine devam etmiştir. 2022'de enerji ithalatının milli gelirdeki payı tarihi yüksek seviye olan yüzde 11 düzeyine çıktı. 2022'de cari açığımız yükselmiştir. Son dönemdeki enerji ve paritedeki gelişmelerin etkisiyle cari açığın gerilemesi beklenmektedir. Enerji fiyatları dışlandığında 2022'de ekonomimiz cari fazla vermiştir."

YORUMLAR (1)
  • mavi bulut: ülkede mega eflasyon multi eflasyon var milleti iyice enayi yerine aldınız ama hak ediyorlar Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
500
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Enflasyonun 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz' TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Enflasyonun 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz' Kavcıoğlu: 'Türkiye ekonomisi sürdürülebilir düzeyde ve kesintisiz olarak büyümeye devam etmiştir' Kavcıoğlu: 'Türkiye ekonomisi sürdürülebilir düzeyde ve kesintisiz olarak büyümeye devam etmiştir'

Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3 olarak korudu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3 olarak korudu - Son Dakika
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