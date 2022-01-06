Son Dakika! Motorine bir zam daha geliyor! Pompaya yarın gece yansıyacak

Dolar kurundaki düşüşe rağmen akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar devam ediyor. 2022'nin ilk gününde, benzin fiyatlarına 1,21 TL, motorin fiyatlarına 1 TL 29 kuruş,LPG'ye ise 0,78 kuruş zam gelmişti.

75 KURUŞ ZAM GELİYOR

Akaryakıt sektöründen elde edilen bilgilere göre, motorine bir zam daha geliyor. Cumayı cumartesiye bağlayan gece yarısı 75 kuruş gelmesi beklenen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 14 TL'ye dayanacak.

MOTORİN KAÇ LİRA OLACAK?

75 kuruşluk zam yansıdığında İstanbul'da motorinin fiyatı 13.49 liraya, Ankara'da 13.55 liraya, İzmir'de ise 13.57 liraya yükselecek. Motorinin litresi şu anda İstanbul'da 12,74 TL, Ankara'da 12,80 TL, İzmir'de 12,82 TL'den satılıyor.