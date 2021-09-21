Son dakika: New York borsası yükselişle açıldı

Analistler, Fed'in ekonomik tahminlerinin ve varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin daha fazla detay paylaşmasının beklendiğini belirtti.

Bilinen borcu 300 milyar doları aşan Çinli dev emlak geliştirme şirketi Evergrande'nin perşembe günü ödemesi gereken 100 milyon dolardan fazla tahvil kuponuna ilişkin endişeler, risk algısını artırarak küresel bazda satış baskısını beraberinde getirmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakaların küresel toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişeler, para politikası belirsizlikleri ve son olarak Çin'in emlak devi Evergrande'nin borç riskinin yayılma korkusuyla dün sert kayıplar yaşayan endeksler, bugün açılışta toparlanma gösterdi.

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