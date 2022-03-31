Son dakika! Putin, Rusya'nın gazı dost olmayan ülkelere rubleyle satmasına yönelik kararnameyi imzaladı - Son Dakika
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Son dakika! Putin, Rusya'nın gazı dost olmayan ülkelere rubleyle satmasına yönelik kararnameyi imzaladı

31.03.2022 17:24
Son dakika! Putin, Rusya'nın gazı dost olmayan ülkelere rubleyle satmasına yönelik kararnameyi imzaladı

Son dakika ekonomi haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmesine yönelik kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmesine yönelik kararnameyi imzaladı.

Putin'in imzaladığı ve ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlanan kararnameye göre, Rus gazının dost olmayan ülkelere satışında rubleyle ödeme alınmasına yönelik yeni sistem, yarın itibarıyla devreye girecek.

Kararnamede, Rus gazı alan ilgili ülkelerin, Gazprombank'ta hesap açmaları gerektiği, ödemeyi bu bankaya yapacakları ve söz konusu ödemenin Moskova Borsası'nda rubleye çevrileceği bildirildi.

Dost olmayan ülkeler

Putin, bugün yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkelerin doğal gaz için rubleyle ödeme yapmaması halinde Rus gazı sözleşmelerinin durdurulacağını söylemişti.

Batılı ülkelerin finansal sistemi bir silah gibi kullandığını belirten Putin, "Avrupalı tüketicilere kaynaklarımızı sağladık ve bize avro olarak ödeme yaptılar, sonra bu kaynaklarımızı dondurdular. Bu bağlamda, Avrupa'ya gazın bir kısmını ücretsiz olarak teslim etmiş olduk. Bu elbette devam edemez." ifadelerini kullanmıştı.

Rus hükümeti, Rusya'ya yönelik "dost olmayan" ülkeler listesini 7 Mart'ta onaylamıştı.

Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.

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Togo Cumhuriyeti, Vladimir Putin, DOST Partisi, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Putin, Rusya'nın gazı dost olmayan ülkelere rubleyle satmasına yönelik kararnameyi imzaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Putin, Rusya'nın gazı dost olmayan ülkelere rubleyle satmasına yönelik kararnameyi imzaladı - Son Dakika
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