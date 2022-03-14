Son dakika: realme küresel çapta en hızlı büyüyen 5G akıllı telefonu oldu - Son Dakika
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Son dakika: realme küresel çapta en hızlı büyüyen 5G akıllı telefonu oldu

14.03.2022 13:08
Son dakika: realme küresel çapta en hızlı büyüyen 5G akıllı telefonu oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre realme, küresel olarak 5G alanında en hızlı büyüyen akıllı telefon markası olma başarısını elde etti.

realme, küresel olarak 5G alanında en hızlı büyüyen akıllı telefon markası olma başarısını elde etti.

Şirketten yapılan açıklamada yer verilen Counterpoint Research raporuna göre, realme'nin 5G gönderileri, 2021'in dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 165 büyüme oranıyla rakipleri arasında liderliğe yükselmesini sağladı.

Marka, bu liderliği realme 8 ve realme GT serilerinin sunduğu performans ve en hızlı yayılım gösterdiği İtalya, İspanya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre gibi Batı Avrupa ülkelerinde gördüğü ilgi ile sağladı.

realme bu güçlü büyüme ve başarıyla beraber, 20 küresel pazarda 5G akıllı sevkiyat oranı açısından ilk 5'te yer alırken, sektörde de 5G teknolojisini ulaşılabilir hale getirme konusunda öne çıktı.

realme'nin 5G teknolojisine sahip cihazları, 5G akıllı telefon sevkiyatları için ilk beş arasında yer aldığı 20 pazarın (Hindistan, Bangladeş, Malezya, Fas, Myanmar ve Singapur dahil) çoğunluğunu oluşturan Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya Pasifik gibi bölgelerde de iyi performans göstermeye devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen realme Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Sky Li, elde ettiğimiz bu başarının, 5G'nin ulaşılabilir olması hedefleri doğrultusunda çalışmaya olan bağlılıklarını pekiştirdiklerini belirterek, "Yükselen bir teknoloji markası olan realme, her zaman dünya çapındaki genç kullanıcıları 5G gibi en son teknolojileri deneyimlemeye teşvik etmeye kendini adamıştır ve küresel anlamda geleceğe hazır cihazlar sunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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İspanya, Fransa, İtalya, 5G, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: realme küresel çapta en hızlı büyüyen 5G akıllı telefonu oldu - Son Dakika


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