Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50'den yüzde 76'ya yükseltildi - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50'den yüzde 76'ya yükseltildi

11.12.2022 14:04

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, salgın döneminde esnafa destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50'den yüzde 76'ya yükseltildiği duyuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2021 öncesinde salgın nedeniyle esnafa destek amacıyla kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı hakkında açıklama geldi.

"FAİZ KARŞILAMA ORANI YÜZDE 50'DEN YÜZDE 76'YA YÜKSELTİLDİ"

Bakanlığın resmi sayfasından yapılan paylaşımda, "Zorlu salgın döneminde esnafımıza destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50'den yüzde 76'ya yükseltildi" denildi.

"2, 6 MİLYAR TL'DEN FAZLA DESTEK SAĞLANDI"

Bakanlığın açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Böylece, 2021 öncesinde kullandırılmış olan yaklaşık 59,2 milyar TL'lik Hazine destekli krediler üzerindeki faiz artışı esnafa yansıtılmadı. Bu uygulama çerçevesinde esnafımıza ve sanatkârlarımıza bugüne kadar 2,6 milyar TL'den fazla destek sağlanmış olup, uygulama 2022 - 2024 döneminde de devam edecektir.

Son Dakika! 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50'den yüzde 76'ya yükseltildi
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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50'den yüzde 76'ya yükseltildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50'den yüzde 76'ya yükseltildi - Son Dakika
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