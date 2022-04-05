Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Otomotivde mobilite ekosisteminde çok daha güçlü olacağız" - Son Dakika
Üye Girişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Otomotivde mobilite ekosisteminde çok daha güçlü olacağız"

05.04.2022 13:55

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Otomotivde mobilite ekosisteminde çok daha güçlü olacağız" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin otomobili TOGG projesiyle elektrikli araçlarda, otonom araçlarda bir dönüşümü yakaladık.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Otomotivde mobilite ekosisteminde çok daha güçlü olacağız"

BURSA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " Türkiye'nin otomobili TOGG projesiyle elektrikli araçlarda, otonom araçlarda bir dönüşümü yakaladık. Otomotivde mobilite ekosisteminde çok daha güçlü olacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Elektrikli araçlar ve mikro-mobilite konusunda dünyada yeni gelişmeler var. Sektör çok hızlı bir şekilde dönüşüyor. Bursalı firma, mini taşıyıcı diyebileceğimiz L7 sınıfı elektrikli araçlar da üretmeye başladı. Şu anda ciddi bir ihracatları var. Özellikle yurt dışında golf arabasının çok kullanıldığı yerlere ihracat yapıyorlar. Özellikle kargo şirketlerinin şehir içi taşımacılıkta elektrikli araçlarla ön plana çıkmasıyla birlikte daha fazla araç satılacak. Böylece, bu araçlar hem Türkiye hem de dünya piyasasına girmiş olacak" dedi.

Türkiye'nin otomotiv endüstrisinde, mobilite sektöründe çok ciddi bir ülke olduğuna işaret eden Bakan Varank, şöyle devam etti:

"2 milyon araç üretme kapasitemiz var. Türkiye'nin otomobili TOGG projesiyle elektrikli araçlarda, otonom araçlarda bir dönüşümü yakaladık. Türkiye kendi markasını Bursa'dan çıkarmış oldu. Bu manada geleneksel otomobillerin yanında bunun gibi mikro mobilite diyebileceğimiz küçük elektrikli, şehir hayatına uygun araçlarda da güçlü bir ülke olmak istiyoruz. Mobilite ekosisteminin yol haritasını arkadaşlarımızla, sektör ile birlikte hazırladık. 'Türkiye'nin hangi alanlara yatırım yapması lazım, hangi alanlarda teknolojiyi yerlileştirebiliriz' bunların tamamının yol haritası şu anda elimizde mevcut. Bu manada da Türkiye'de sektöre öncülük etmeye çalışıyoruz. Firmalarla görüşüyoruz. Onlara mentorlük veriyoruz. Türkiye otomobil endüstrisinde nasıl güçlü bir haldeyse, önümüzdeki süreçte bu dönüşümden sonra da dünyada güçlü bir hale gelecek."

Bakan Varank, yakın zamanda Türkiye'nin özellikle şarj istasyonlarıyla ilgili ciddi bir adım attığını vurgulayarak, "Türkiye'nin her tarafını hızlı şarj istasyonlarıyla donatmak için EPDK yönetmeliğini yayınladı, biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak 300 milyon liralık bir destek vereceğiz. Burada da özellikle otomotiv endüstrisinde elektrikliye dönüşümle birlikte yollarda şarj ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili ciddi bir yatırım yapılacak. Biz, Türkiye'nin otomobilinin piyasaya çıkmasıyla birlikte altyapının hazır olmasını istiyoruz. Ama otomotiv endüstrisi artık mikro plana daha fazla kaymaya başladı. Bireysel mobilite araçlarından kay kay'lardan başlayarak artık daha küçük araçlar, paylaşılabilir araçlar çok daha fazla gündemde. Farklı firmalarımızın da sektöre girmesiyle birlikte biz bu mobilite ekosisteminde Türkiye'yi çok daha güçlü bir halde göreceğiz. Çok daha iyi bir ihracatçı olarak ülkemizin konumunu arttırmış olacağız" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Otomotivde mobilite ekosisteminde çok daha güçlü olacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Otomotivde mobilite ekosisteminde çok daha güçlü olacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Otomotivde mobilite ekosisteminde çok daha güçlü olacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Otomotivde mobilite ekosisteminde çok daha güçlü olacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Otomotivde mobilite ekosisteminde çok daha güçlü olacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Otomotivde mobilite ekosisteminde çok daha güçlü olacağız

YORUMLAR
500
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Buça'daki dehşet buzdağının görünen kısmı, Mariupol'de durum çok daha kötü Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Buça'daki dehşet buzdağının görünen kısmı, Mariupol'de durum çok daha kötü Soylu: '15 Temmuz'dan sonra Türk Polis Teşkilatı çok güçlü bir toparlanmanın içerisinde oldu' Soylu: '15 Temmuz'dan sonra Türk Polis Teşkilatı çok güçlü bir toparlanmanın içerisinde oldu'

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Otomotivde mobilite ekosisteminde çok daha güçlü olacağız' - Son Dakika


Son Dakika
14:58 Nisa bebeğin beyin ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Bakımevi görevlisi hakkında ihmal iddiasıyla işlem başlatıldı
14:52 Kiev istihbaratı açıkladı! Buça'daki katliamın baş şüphelisi her yerde aranıyor
14:52 Muharrem İnce'den ilginç basın toplantısı! Partisinin tarım politikalarını ahırda anlattı
14:35 İtalya'da koyun sürüsüne bekçilik yapan çoban köpekleri, ormanda karşılaştıkları genç kızı parçaladı
14:30 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açtığı 1 milyon liralık tazminat davası hakkında konuştu: Bir daha aç dava
14:12 Bunu da gördük! Ünlü market zinciri, çürümeye yüz tutmuş meyve ve sebzeyi "olgunlaşmış" diye indirimli satmaya başladı
14:11 'Midyeci Ahmet'in ile boşandığı eşi arasında marka kavgası: Bu işe benim kolyemi satarak başladı
14:06 Hayatını kaybeden Nisa bebeğin sokağa terk ediliş anı saniye saniye kameralarda!
14:03 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? İlhan ile Büşra'nın ilişkisini öğrenen Kadir ne tepki verecek?
13:27 Halis Serbest'ten 'Bergen' filminin yapımcısına tazminat davası: Ölüm tehdidi aldığını iddia ediyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 15:10:44. #1.13#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Otomotivde mobilite ekosisteminde çok daha güçlü olacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement