Son Dakika! Sanayici ve büyük tüketicilere müjde! Şubat ayında doğal gaza yüzde 16, elektrikte yüzde 13-16 arası indirim olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Serbest piyasadan elektrik alan sanayi kuruluşlarımızın maliyetlerinde yüzde 15'e kadar düşüş olacak'' diyerek doğalgaz ve elektrik fiyatlarına Mart ayında yeni bir indirim gelebileceği mesajını vermişti.

"GERİLEME OLUNCA YANSITIYORUZ"

CNN Türk ekranlarında Fulya Öztürk'e konuşan Bakan Dönmez, indirim haberini verdi. Dönmez, "2-3 aydır uluslararası piyasalarda bir miktar gevşeme var. Sanayici ve büyük tüketicilere maliyet bazlı fiyatlandırma yapılıyordu. Gerileme olunca yansıtıyoruz. Büyük tüketiciler ve sanayiciler şu an bir miktar daha indirimli almış olacaklar. Şubat başı itibarıyla doğal gazda yüzde16, elektrikte bunu yansıması yüzde 13 ile 16 arasında değişir. Elektrik borsasındaki serbest fiyatları izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

UMMAN İLE GAZ TEDARİK ANLAŞMASININ MÜJDESİNİ DE VERDİ

Dün Umman ile yapılan yeni bir gaz anlaşmasının müjdesini veren Dönmez, "Şu an BOTAŞ Genel Müdürümüz ve heyeti Umman'da. Umman ile yeni bir gaz alım anlaşması imzalıyoruz. Umman'dan yıllık 1,4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceğiz ve anlaşmamız 10 yıl geçerli olacak. Daha sonra yine uygun şartlar oluşursa anlaşmayı uzatma imkanımız da söz konusu" demişti.