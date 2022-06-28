Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, selden etkilenen Zonguldak'ta Açıklaması - Son Dakika
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Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, selden etkilenen Zonguldak'ta Açıklaması

28.06.2022 19:04
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, selden etkilenen Zonguldak'ta Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Zonguldak'ta selden etkilenen vatandaşların maddi kayıplarının karşılanması için gerekli bütün adımların atılacağını belirterek, "Burada hiçbir şekilde vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Zonguldak'ta selden etkilenen vatandaşların maddi kayıplarının karşılanması için gerekli bütün adımların atılacağını belirterek, "Burada hiçbir şekilde vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz." dedi.

Kirişci, Zonguldak Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda vatandaşların her türlü sıkıntılarını gidermek üzere kentte bulunduğunu söyledi.

Selden dolayı can kaybı olmadığını, maddi hasar oluştuğuna dikkati çeken Kirişci, "Maddi olan hususlar yerine konulur. Devletimiz, hükümetimiz, özellikle bu konularda vatandaşımızın en ufak bir maddi kayıp içerisinde olmaması adına atılması gereken bütün adımları atacaktır. Atılması talimatı zaten bizlere verilmiştir. Biz şu aşamada sadece gözlemde bulunduk. Suyun çekilmesiyle zarar tespitleri yapılacak. Bu tespitler ilgili kurumlarımız tarafından paylaşılacak. Şu anda açta, açıkta hiçbir vatandaşımız yok. Bu gerçekten önemli." ifadelerini kullandı.

Tarımla ilgili özellikle kotun düşük olduğu sera alanlarında olumsuzluklar bulunduğunun altını çizen Kirişci, bu durumun ürünlere fazla zarar vermemesini temenni etti. Kirişci, şöyle konuştu:

"Su çekildikten sonra o seradaki üretim faaliyetlerinin ne ölçüde devam edebileceğine bizim teknik ekibimiz karar verecek. Biz burada hiçbir şekilde vatandaşlarımızın mağdur edilmelerine asla izin vermeyeceğiz, onları mağdur etmeyeceğiz. Onların ihtiyaçlarının karşılanması hususunda gerekli hangi adımlar varsa bu adımlar atılacak."

Kirişci, Zonguldak Belediyesini de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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Bakan Kirişci'den selin vurduğu Zonguldak'ta inceleme Bakan Kirişci'den selin vurduğu Zonguldak'ta inceleme
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, selden etkilenen Zonguldak'ta Açıklaması - Son Dakika

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