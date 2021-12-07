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Son dakika ekonomi: Toroslar EDAŞ'tan Hatay'ın Arsuz ilçesine 25 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Toroslar EDAŞ'tan Hatay'ın Arsuz ilçesine 25 milyon liralık yatırım

07.12.2021 10:31
Son dakika ekonomi: Toroslar EDAŞ'tan Hatay'ın Arsuz ilçesine 25 milyon liralık yatırım

Son dakika ekonomi haberi... Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ), Hatay'ın Arsuz ilçesinde 25 milyon liralık yatırım yaptı.

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ), Hatay'ın Arsuz ilçesinde 25 milyon liralık yatırım yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik ve kesintisiz enerji sağlanması için yapılan yeni yatırımlarla Arsuz'da alçak gerilim direkleri, dağıtım merkezi, aydınlatma armatürleri ve direkleri yenilenerek, havai hatlar yer altına alındı.

Toroslar EDAŞ, haziran ayında başlanan proje ile Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'ndeki sahil kesiminde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış şebeke unsurlarına değişim ve yenileme çalışmalarını tamamladı.

Haziranda başlayan projeyle 44 kilometrelik çift devre yüksek gerilim ve 15 kilometrelik çift devre alçak gerilim kablosu döşendi, dağıtım merkezi hücre yenilemeleri, 11 dağıtım panosu ekleme ve saha dağıtım kutuları montajlama çalışmaları yapıldı.

Şirket, ilçedeki projeler için 25 milyon liralık yatırım yaptı.

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Son dakika ekonomi: Toroslar EDAŞ'tan Hatay'ın Arsuz ilçesine 25 milyon liralık yatırım

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Yatırım, Hatay, Arsuz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Toroslar EDAŞ'tan Hatay'ın Arsuz ilçesine 25 milyon liralık yatırım - Son Dakika Ekonomi


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