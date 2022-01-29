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Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yeni başkan Erhan Çetinkaya - Son Dakika

Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yeni başkan Erhan Çetinkaya

29.01.2022 08:03

Son dakika: Enflasyon verileri de dahil olmak üzere pek çok önemli veriyi düşük açıkladığı iddiasıyla tepkilerin odağına yerleşen TÜİK'te görev değişimi yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TÜİK Başkanlığı görevini yürüten Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in yerine BDDK Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atandı.

Enflasyon verilerini düşük açıkladığı iddiası ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK binasına alınmamasından sonra tepkilerin odağına yerleşen TÜİK'te görev değişikliğine gidildi.

ERHAN ÇETİNKAYA TÜİK BAŞKANI OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38'inci maddesiyle 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in bu görevi sonlandırılmış ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Erhan Çetinkaya atanmıştır" denildi.

Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı

ERHAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

1981 yılında Malatya'da doğan Erhan Çetinkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun olan Erhan Çetinkaya 2004-2005 yılları arasında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri'nde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı. 2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda göreve başlayarak 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalışan Erhan Çetinkaya, daha sonra ABD'de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business'tan MBA (İşletme Yüksek Lisansı) diplomasını alarak 2014 yılında tekrar BDDK'daki görevine döndü. 2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirildi. Eylül 2017'den Aralık 2019'a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Erhan Çetinkaya 20 Aralık 2019 tarihinde BDDK Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.

Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı
Erhan Çetinkaya

SAİT ERDAL DİNÇER KİMDİR?

1968 yılında İstanbul'da doğan Sait Erdal Dinçer, İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Dinçer, aynı üniversitenin İşletme Mühendisliği Bölümü ile Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstatistik Bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı. Dinçer, doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yöneylem Araştırması'nda tamamladı. Dinçer, 1992 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başladığı Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümünde 2019'da profesörlük görevine getirildi. Sosyal ve beşeri bilimler alanlarında araştırmalar yürüten Prof. Dr. Dinçer'in 26 uluslararası bilimsel dergide yayınlanmış bilimsel makalesi, 12 uluslararası yayınevince basılmış kitap ve kitap bölümü ile 7 uluslararası sempozyumda sunularak basılmış bildirisi bulunuyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Marmara Üniversitesi, Sait Erdal Dinçer, Gazete, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yeni başkan Erhan Çetinkaya - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yeni başkan Erhan Çetinkaya - Son Dakika
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