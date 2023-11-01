 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Son Dakika! THY'den yeni açıklama: Sistemdeki aksaklık giderildi, operasyonumuz kademeli olarak normal seyrine dönmektedir - Son Dakika

Son Dakika! THY'den yeni açıklama: Sistemdeki aksaklık giderildi, operasyonumuz kademeli olarak normal seyrine dönmektedir

Son Güncelleme: 01.11.2023 23:58

Son dakika: Biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan aksaklık nedeniyle İstanbul çıkışlı uçuşlarını 3 saat iptal eden THY'den yeni açıklama geldi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, ''Bilgi teknoloji sistemlerimizdeki aksaklık tespit edilmiş ve giderilmiştir. Operasyonumuz kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Herhangi bir siber saldırı durumu söz konusu değildir.'' ifadelerini kullandı.

Network ağında yaşanan sıkıntı nedeniyle İstanbul çıkışlı uçuşları 3 saat iptal eden THY yeni açıklama yaptı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bilgi teknoloji sistemlerimizdeki aksaklık tespit edilmiş ve giderilmiştir. Operasyonumuz kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Herhangi bir siber saldırı durumu söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL ÇIKIŞLI UÇUŞLAR 3 SAAT İPTAL EDİLDİ

Türk Hava Yolları'nda (THY), biletleme ve rezervasyon işlemlerinde gün boyu yaşanan aksaklıklar giderilemeyince İstanbul çıkışlı seferler 19.00-22.00 saatleri arasında iptal edilmek zorunda kaldı. Yolcular seferlerin ne zaman normale döneceğini merak ederken beklenen açıklama geldi.

"OPERASYON KADEMELİ OLARAK NORMAL SEYRİNE DÖNMEKTEDİR"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, sıkıntının giderildiğini, seferlerin kademeli olarak normale döndüğünü belirtti. Siber saldırının olmadığını söyleyen Üstün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bilgi teknoloji sistemlerimizdeki aksaklık tespit edilmiş ve giderilmiştir. Operasyonumuz kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Herhangi bir siber saldırı durumu söz konusu değildir. Yaşanan bu süreçten dolayı misafirlerimizden özür dileriz."

Son Dakika! Türk Hava Yolları'ndan yeni açıklama: Sistemdeki aksaklık giderildi, operasyonumuz kademeli olarak normal seyrine dönmektedir

İGA, ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ BAŞLATTI

Öte yandan, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, havalimanında bekleyen yolcular için ücretsiz internet hizmeti başlatıldığını duyurdu.

Türk Hava Yolları, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! THY'den yeni açıklama: Sistemdeki aksaklık giderildi, operasyonumuz kademeli olarak normal seyrine dönmektedir - Son Dakika


Son Dakika
23:36 İsrail Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de savaş suçu işlediklerini canlı yayında itiraf etti
23:33 Son Dakika! THY'den yeni açıklama: Sistemdeki aksaklık giderildi, operasyonumuz kademeli olarak normal seyrine dönmektedir
23:18 Yemen'deki Husiler, ABD'yi açık açık tehdit etti: Gazze'de soykırım durmazsa savaş gemilerini batırırız
22:40 Gözaltındaki Dilan Polat'tan Meral Akşener'e tepki: Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın
22:30 Fatih Erbakan, Büyük Filistin Mitingi'ne neden katılmadı? Yardımcısı Suat Kılıç o soruyu yanıtladı
21:46 Gazze'de yaralanan Filistinliler Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a getirildi
21:46 ABD Temsilcisi Ocasio-Cortez'den İsrail lobisine zehir zemberek sözler: Artık zamanı geldi
21:01 Son Dakika: ABD Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
20:34 İsrail ordusunu pusuya düşüren Hamas, iki tankı imha etti
20:08 ABD Dışişleri Bakanı Blinken 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2023 00:37:10. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika! THY'den yeni açıklama: Sistemdeki aksaklık giderildi, operasyonumuz kademeli olarak normal seyrine dönmektedir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement