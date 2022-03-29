Son Dakika | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Son Dakika | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

29.03.2022 09:36
Son Dakika | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika haberler... Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.456 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.456 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.458,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2.456,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,9 altında 2.445,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise 2.450,50 puana çıktı.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşının küresel pay piyasaları için başlıca risk unsuru olmaya devam ettiğini ancak yürütülen müzakerelerin risk algısını törpülediğini kaydetti.

Müzakere haberleri ve Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarının dün sert gerilediğini ifade eden analistler, bugün daha sakin bir seyir izlendiğini bildirdi.

Analistler, bugün İstanbul'da Rusya ve Ukrayna yetkilileri arasında gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeden gelecek haberlerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirterek, ayrıca ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının da gündemde olduğunu söyledi.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, bankanın genel kurul toplantısında yapacağı konuşmanın takip edileceğini dile getiren analistler, veri gündeminde ABD'de tüketici güven endeksi, JOLTS açık iş sayısı ve konut satışları ile Almanya'da tüketici güven endeksinin öne çıktığını vurguladı.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.400 puanın destek, 2.480 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Borsa İstanbul, Ukrayna, Rusya, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika


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