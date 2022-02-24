Teşvik kapsamındaki yatırımlarda, gümrük vergisi muafiyeti, faiz veya kar payı desteği, tamamlama vizesi başvuruları gibi konularda düzenlemeye gidildi.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, teşvik kapsamındaki yatırımlarda, gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamayacak makine ve teçhizat listesinde yer alan kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat, KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilecek.

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz veya kar payı desteği üst sınırları, 5'inci ve 6'ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için "İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi" kapsamında Kredi Garanti Fonu tarafından teminatlandırılan Türk lirası cinsi kredilerle Türk lirası cinsi finansal kiralama işlemleri kapsamında bir kat artırılarak uygulanacak. Söz konusu iki düzenleme, 29 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Hibrit veya elektrikli otomobil veya ticari araç üretimine yönelik yatırımlarda, yılda asgari 100 bin adet kapasiteli yeni ve ek yatırım yapılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde 20'sinin gerçekleştirilmesini takiben, yatırım süresinde gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara ilave kapasitenin yüzde 2,5'ine ve motor silindir hacmi 2500 santimetreküpe kadar otomobil veya brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyen eşya taşımaya mahsus motorlu araç ithaline izin verilebilecek.

Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam araç sayısı, belgede kayıtlı ilave kapasitenin yüzde 15'ini geçemeyecek. Ancak belge kapsamında motor üretiminin de yer alması halinde, motor üretim kapasitesinin yüzde 15'i kadar daha silindir hacmi 1600 santimetreküpe kadar olmak üzere ilave otomobil ithal edilebilecek. Bu kapsamda izin verilen gümrük vergisine tabi olmaksızın yapılacak ithalat, otomobil üretimine yönelik teşvik belgesi için otomobil, elektrikli ya da hibrit ticari araç üretimine yönelik teşvik belgesi için ticari araç ithaliyle sınırlı olacak.

Yatırımcı 6 ay içinde tamamlama vizesi için başvuracak

Yatırımcı, öngörülen süre veya ek süre bitimini takiben 6 ay içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için başvuruda bulunacak. Başvuru yapılmaması halinde, firmaya tamamlama vizesi müracaatında bulunulması için bildirim yapılacak. Bildirim tarihini takip eden 2 ay içinde tamamlama vizesi için başvuruda bulunulmaması halinde yatırım teşvik belgesi iptal edilebilecek.

Bu süre içinde müracaat edilmemesi ve daha sonra teşvik belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması durumunda, geçen süreden kaynaklanan cezanın sorumluluğu yatırımcıya ait olacak. Bu hüküm, daha önce düzenlenen teşvik belgeleri için de geçerli olacak.

Destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamayacak. Ancak diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden veya yatırım kapsamında kullanılan krediyle ilgili başka bir desteğinden yararlanan yatırımlar, söz konusu krediye teşvik kapsamında faiz veya kar payı desteği sağlanmaması kaydıyla diğer destek unsurlarından faydalanabilecek.

İmalat sanayisine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulanacak. Düzenleme, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kararda, illerin bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörler listesi ile 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamayacak makine ve teçhizat listesindeki değişiklikler de yer alıyor.