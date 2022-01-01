Son dakika! Yıllık yatırımcı rehberi (5)

Yatırım fonlarında geçen yıl en fazla yüzde 10,40 ile HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu, emeklilik fonlarında ise en fazla yüzde 13,44 ile Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF değer kaybetti.
Geçen yıl yatırım ve emeklilik fonlarında kaybettiren fonlar şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Yıllık Kaybettirenler
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,534293
|-10,40
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,222143
|-6,39
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,800099
|-4,78
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,054775
|-1,34
|Emeklilik Fonu Yıllık Kaybettirenler
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017545
|-13,44
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018597
|-9,72
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012834
|-8,86
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,019725
|-6,57
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,02035
|-6,21
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019288
|-5,75
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018529
|-5,74
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,019594
|-5,04
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,021019
|-4,93
|Türkiye Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,018821
|-4,91
(Sürecek)
Kaynak: AA
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