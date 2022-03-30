Son dakika! Zorlu Enerji, 'Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri' arasında yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Zorlu Enerji, 'Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri' arasında yer aldı

30.03.2022 10:24
Son dakika! Zorlu Enerji, 'Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri' arasında yer aldı

Son dakika haberleri... Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki öncülerinden olan Zorlu Enerji, Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda geliştirdiği Zorlu Enerji Sürdürülebilirlik Stratejisi ile Argüden Yönetişim Akademisi tarafından şirketlerin sürdürülebilirlik faaliyetlerini belirlemek için hazırlanan...

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki öncülerinden olan Zorlu Enerji, Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda geliştirdiği Zorlu Enerji Sürdürülebilirlik Stratejisi ile Argüden Yönetişim Akademisi tarafından şirketlerin sürdürülebilirlik faaliyetlerini belirlemek için hazırlanan 'Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri' araştırmasına Türkiye'den dahil edilen 14 şirketten biri oldu.

Zorlu Enerji, faaliyetlerini çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki tüm riskleri daha iyi yöneterek, paydaşlarının beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda enerji sektöründe karbon ve su ayak izini hesaplayan ilk şirketlerden olan Zorlu Enerji, 2009 yılından bu yana yayınladığı sürdürülebilirlik raporlarını artık çevresel, sosyal ve yönetişimsel performanslarını içeren entegre faaliyet raporu ile her yıl düzenli olarak paylaşıyor. Türkiye'deki elektrik üretiminin tamamını yenilenebilir enerjiden sağlayan şirket, daha iyi bir gelecek için insan odaklı ekosistemlere ve yenileyici iş modellerine yaptığı yatırımlarla sektörüne sürdürülebilirlik konusunda öncülük ediyor.

G20 Ülkeleri tarafından iyi örnek olarak gösteriliyor

Daha iyi bir dünya için şirketler sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını sürdürürken Argüden Yönetişim Akademisi de alanında en iyi şirketler olan Küresel Sürdürülebilirlik Liderlerinin, faaliyetlerini tanımlayan Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi'ni geliştirdi. G20 Ülkeleri tarafından iyi örnek olarak gösterilen karne modeli ile etki odaklı paydaşları harekete geçirmeyi ve uygulama etkinliğini artırmayı hedefleniyor. Akademi, SGS Puan Kartı'nı sürdürülebilirlik yönetişimindeki iyi uygulamaları vurgulayarak ve uzun vadeli değer üretme için ölçüm araçları sağlayarak iş dünyasını daha sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmeye motive etmek için tasarladı. Şirketlerin sürdürülebilirlik çabalarının yönetişim kalitesi ise rehberlik sağlama, uygulama, yönetim kurulu gözetimi ve döngü boyunca sürekli öğrenme kriterleri altında değerlendiriliyor.

7 ülkeden 197 şirket araştırmaya dahil edildi

5 farklı gruplandırmanın yapıldığı araştırmaya Almanya, Amerika, Çin, Güney Afrika, Hindistan, İngiltere ve Türkiye'den 10 sektörü temsilen 197 şirket dahil edildi. Akıllı Hayat 2030 vizyonu ile sürdürülebilirliği kurum kültürüne adapte ederek araştırmaya Türkiye'den giren 14 şirketten biri olan Zorlu Enerji, geçtiğimiz yıla göre derecesini bir basamak daha yükselterek Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri arasında bu yıl da yerini aldı. Yenilenebilir kaynaklara dayalı bir enerji ekosistemi oluşturmayı amaçlayan şirket, İklim krizi ile mücadelede 2030 yılına kadar operasyonlarından kaynaklanan emisyonlarını sıfırlamak, 2040 yılına kadar tüm değer zincirinde net sıfır emisyona erişmek ve cironun yüzde 20'sinden fazlasının yenilikçi iş modellerinden gelmesini sağlamak hedefleri başta olmak üzere planladığı aksiyonlarla uzun vadeli pozitif değer üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İsrail gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabilir mi? İsrail gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabilir mi? Doğal gaz ithalatı ocakta yüzde 10 arttı Doğal gaz ithalatı ocakta yüzde 10 arttı

Yenilenebilir Enerji, Türkiye, Karbon, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Zorlu Enerji, 'Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri' arasında yer aldı - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi!
10:29 Üç Kız Kardeş'te dün akşam neler oldu? Rüçhan'ın Mine'yi tehlike olarak görür
10:29 Burak Yılmaz'dan şaşırtan sürpriz! Deneyimli futbolcu tekrar Süper Lig'de
10:11 Koronavirüs aşısından hayatını kaybeden kişinin ailesine 200 bin dolar tazminat!
10:09 Hükümet KDV indirimine gitti, fırsatçılar fiyatları 2-3 katına çıkardı
10:03 Edirne'de şoke eden olay! İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı
09:56 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam Gülben'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
09:54 Bir yanda müzakere bir yanda sokaklarda çürüyen cesetler: Kiev yakınındaki İrpin'de insanlığın öldüğü görüntüler!
09:42 Eşinin eski kocasını vurdu, kayıplara karıştı!
09:33 Sinem Kobal güzelliğiyle büyüledi! Kız çocuğuna hamile olan Kobal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 10:39:26. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Zorlu Enerji, 'Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri' arasında yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement