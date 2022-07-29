Güney Afrika ile Zimbabve arasında elektrik ithalatı rekabeti yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Afrika ile Zimbabve arasında elektrik ithalatı rekabeti yaşanıyor

29.07.2022 15:53
Güney Afrika ile Zimbabve arasında elektrik ithalatı rekabeti yaşanıyor

Son dönemde elektrik üretim ve tedarik sorunlarından kaynaklı uzun süreli yaygın elektrik kesintileriyle mücadele eden Güney Afrika Cumhuriyeti, komşusu Zimbabve'nin elektrik tedarikçilerinden Zambiya ve Mozambik'ten elektrik ithal etmeye hazırlanıyor.

Son dönemde elektrik üretim ve tedarik sorunlarından kaynaklı uzun süreli yaygın elektrik kesintileriyle mücadele eden Güney Afrika Cumhuriyeti, komşusu Zimbabve'nin elektrik tedarikçilerinden Zambiya ve Mozambik'ten elektrik ithal etmeye hazırlanıyor.

Güney Afrika hükümeti, bu hafta içi gerçekleştirilen bir toplantıda, yaşanan krizin çözümü için elektrik ithalatının artırılması kararı almıştı.

Söz konusu ithalat için Mozambik ve Zambiya en uygun seçenekler arasında yer alıyor.

Bu iki ülke, elektrik ihracatını halihazırda Zimbabve'ye gerçekleştiriyor.

Uzun yıllardır elektrik arzı sıkıntısı çeken Zimbabve'nin ise bu ülkelerle olan elektrik tedarik sözleşmelerinin tarihi, bu ay sona eriyor.

Halihazırda uzun soluklu derin bir ekonomik bunalımın içinde bulunan Zimbabve, ithal ettiği elektriğin ödemesinde sıkıntılar yaşıyor.

Bu durum Zimbabve'nin bu ülkelerle yeni sözleşmeler gerçekleştirilmesinin önünde önemli bir engel olarak duruyor.

News 24'ün haberine göre, Zimbabve Elektrik Tedarik Kurumu (ZESA) Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Sydney Gata, Zimbabveli madencilere yazdığı bir mektupta, ZESA'nın sözleşmeleri yenilemek için 31 Temmuz'a kadar zamanı olduğunu kaydederek, "Bu sözleşmeler uzun vadeli ve rekabetçi bir fiyatla yapıldığından Zimbabve ağır bir şekilde kaybedecek." dedi.

Gata, Güney Afrika'nın ulusal elektrik üretim ve dağıtım kurumu Eskom'un, Mozambik ve Zambiya'daki otoritelere bu sözleşmeleri devralmak için "baskı uyguladığını" kaydetti.

Öte yandan, Zambiya Enerji Bakanı Peter Kapala, hafta içinde yaptığı bir açıklamada gelecek aydan itibaren Zimbabve'ye aylık 100 megavat elektrik ihracına başlayacaklarını bildirmişti.

Afrika'nın güneyinde bölgesel güç konumunda bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bu ithalatı devralması durumunda, Zimbabve'deki elektrik krizinin daha da derinleşmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, halkın iktidar partisine güvensizliğine dikkati çekti Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, halkın iktidar partisine güvensizliğine dikkati çekti Güney Afrika'dan kadın ve erkek sporculara eşit ücret çağrısı Güney Afrika'dan kadın ve erkek sporculara eşit ücret çağrısı
Kaynak: AA

Güney Afrika, Zimbabwe, Zambiya, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güney Afrika ile Zimbabve arasında elektrik ithalatı rekabeti yaşanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
16:06 Çöp evde baygın bulunan Muhammet'in annesi, çocuğun babası olduğunu iddia eden adamı yalanladı: Biz 2012'de boşandık, çocuk 2013 doğumlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:18:35. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Afrika ile Zimbabve arasında elektrik ithalatı rekabeti yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement