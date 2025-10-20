Son Sebzeci Ata Tohumlarıyla Hasat Yaptı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 25 yıldır ata tohumlarından sebze yetiştiren Hüseyin Karcı, kışlık ürünlerinin hasadına başladı. Emcelli Mahallesi'nin 'son sebzecisi' olarak bilinen Karcı, dedelerinden kalan tohumları yaşatmaya ömrü el verdiğince devam edeceğini söyledi.

Emcelli Mahallesi'nde 'son sebzeci' olarak üretimini sürdüren Karcı, ata tohumlarını yaşatmaya kararlı olduğunu belirterek, "Ben 25 yıldır dedelerimizden kalma tohumlarla sebze üretmeye devam ediyorum. Ata tohumu ile üretim yaptığımı bilenler pazarda ürünlerime yoğun ilgi gösteriyor. Ürünler kısa sürede tükeniyor. Yaşım el verdiği sürece üretmeye ve bu tohumları yaşatmaya devam edeceğim." dedi.