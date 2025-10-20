Son Sebzeci Ata Tohumlarıyla Hasat Yaptı - Son Dakika
Ekonomi

Son Sebzeci Ata Tohumlarıyla Hasat Yaptı
20.10.2025 13:40
Hüseyin Karcı, 25 yıldır ata tohumlarıyla sebze yetiştiriyor ve kışlık ürünlerini pazara sundu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 25 yıldır ata tohumlarından sebze yetiştiren Hüseyin Karcı, kışlık ürünlerinin hasadına başladı. Emcelli Mahallesi'nin 'son sebzecisi' olarak bilinen Karcı, dedelerinden kalan tohumları yaşatmaya ömrü el verdiğince devam edeceğini söyledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nde 25 yıldır ata tohumundan kışlık ve yazlık sebze üretimi yapan çiftçi Hüseyin Karcı, kışlık ürünlerin hasadına başlayarak pazarda satışa sundu.

Emcelli Mahallesi'nde 'son sebzeci' olarak üretimini sürdüren Karcı, ata tohumlarını yaşatmaya kararlı olduğunu belirterek, "Ben 25 yıldır dedelerimizden kalma tohumlarla sebze üretmeye devam ediyorum. Ata tohumu ile üretim yaptığımı bilenler pazarda ürünlerime yoğun ilgi gösteriyor. Ürünler kısa sürede tükeniyor. Yaşım el verdiği sürece üretmeye ve bu tohumları yaşatmaya devam edeceğim." dedi. - MANİSA

