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Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek - Son Dakika

Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek

26.09.2021 08:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sıklıkla söz ettiği sosyal medya düzenlemesi için 1 Ekim'de TBMM'nin açılması ile birlikte harekete geçilecek. Sahada vatandaşı dinleyen milletvekillerinin aktardığına göre insanlar, muhalefet tarafından ortaya atılan yalan haberlerle karalama kampanyalarına karşı rahatsız durumda. Erdoğan da geçtiğimiz günlerde bu adımı atarak gençliği daha huzurlu hale getirmek istediklerini belirtmişti.

Meclis'in tatile girmesiyle birlikte AK Partili milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşların ayağına gitti. İnsanların dertlerini dinleyen vekiller 1 Ekim'de TBMM'nin açılması ile birlikte bu sorunların çözümleri için kolları sıvayacak.

YALAN HABERLERLE KARALAMA KAMPANYALARI GÜNDEMDE

Sabah'ın haberine göre milletvekillerinin en önemli tespitleri arasında muhalefetin sosyal medya aracılığı ile başlattığı karalama kampanyaları ve yalan haberler oldu. Bunun için de "Biz de bu yalan ve iftiralara yanıt vermekte gecikiyoruz. İnsanlar en uçuk şeylere bile inanabiliyor. Hızla yalanları ortaya çıkartıp büyümesini önleyecek bir sistem kurmalıyız" önerisi gündeme getirildi. AK Parti'nin bu noktada daha hassas olacağı, yalan haberlerin çok büyümeden hemen yanıtlanacağı bir sosyal medya sistemi kuracağı öğrenildi.

Uzun bir süredir gündemde olan sosyal medya düzenlemesi için TBMM açılır açılmaz harekete geçilecek. Beklenen düzenlemede bireysel hak ve özgürlükler korunacak. Sosyal medya ile ilgili geçen yıl ilk adım atılmış, sosyal medya sağlayıcılarına Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirilmişti.

"GENÇLİĞİ DAHA HUZURLU HALE GETİRMEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya yasasıyla ilgili olarak "Bizim sosyal medyayla ilgili attığımız adım gençliğimizi çok daha huzurlu, rahat hale getirmek ve bundan sonraki süreçte kendisini tamamıyla derslerine vermesini sağlamak" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek

Recep Tayyip Erdoğan, Medya, Ekim, TBMM, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek - Son Dakika
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