Sosyal Medya İlanlarına Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sosyal Medya İlanlarına Dikkat!

26.06.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, EİDS ile dolandırıcılığa karşı sosyal medya ilanlarını denetliyor.

Ticaret Bakanlığının araç ve konut ilanlarının Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden doğrulanmasına ilişkin düzenlemesinin ardından sosyal medyaya kayan denetimsiz ilanlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Bakanlık, taşınmaz ve taşıt ilanlarında dolandırıcılık vakalarının önlenmesi, sahte ilanların, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla EİDS sistemini devreye almıştı.

Bu kapsamda ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirildi. İnternet ortamında faaliyet gösteren ilan platformları EİDS'e entegre edilerek bu platformlarda yayımlanan ilanlarda kimlik ve yetki doğrulamalarının zorunlu olarak yapılması sağlandı.

Bakanlık, bu kurallara aykırı yapılan paylaşımları yakından takip ediyor.

Düzenleme doğrultusunda, Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda da doğrulanmış ilanların paylaşılması gerekiyor. Bu platformlardaki paylaşımları yakından takip eden Bakanlık, EİDS düzenlemelerine aykırı yayımlanan ilanlara ilişkin gerekli idari yaptırımları devreye alıyor.

Emlak ve galeri işletmelerinin, cezai müeyyidelerle karşılaşmamaları için sosyal medya mecralarında yalnızca EİDS doğrulaması yapılmış ilanların linklerini paylaşması, ilan niteliği taşıyan bağımsız paylaşımlardan kaçınması önem taşıyor.

Tüketicilerin da kapora dolandırıcılığı, yetkisiz kişilerin yaptığı satışlar veya hayali ilanlar üzerinden mağduriyet yaşamamak için sosyal medya ve iletişim uygulamalarındaki doğrulanmamış ilanlara itibar etmemesi gerekiyor.

"Dolandırıcılar sosyal medyaya yöneldi"

Tüketici Hakları Genel Başkanı Ergün Kılıç da sosyal medya platformlarından paylaşılan ilanlara yönelik uyarıda bulunarak, piyasa değerinin çok altında gösterilen fiyatlar ve sahte hesaplar üzerinden yapılan "kapora dolandırıcılığı" yöntemiyle tüketicilerin mağdur edildiğini söyledi.

Dijital ortamda güvenli alışverişin temel şartının "doğrulanabilirlik" ve "hesap verebilirlik" olduğunu belirten Kılıç, Ticaret Bakanlığının emlak ve otomotiv sektöründe devreye aldığı EİDS'nin tüketici haklarını koruma adına devrim niteliğinde bir adım olduğunu ifade etti.

Kılıç, Anayasa Mahkemesinin, aldığı kararla dijital platformların sorumluluktan kaçma yaklaşımının hukukla bağdaşmadığına hükmettiğini bildirdi.

Milyonlarca kişiye ulaşan ve bu ilanlardan reklam geliri elde eden platformların "güvenlik yalnızca tüketicinin sorumluluğundadır" diyemeyeceğini söyleyen Kılıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Dolandırıcılar, ilan sitelerinde alınan yasal önlemlerin ardından denetimsiz olan sosyal medya mecralarına kaydı. Vatandaşlarımızın özellikle buradaki ilanlara karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Tüketici işlemlerinin büyük kısmının elektronik ortama kayması, sosyal medyada da koruyucu ve zararları tazmin edici mekanizmaların oluşturulmasını zorunlu kılıyor."

"Gerçekliğini doğrulamadan ödeme yapmayın"

Kılıç, dijital ekonomide etkin kamu denetiminin şart olduğunu, reklam sistemlerinin daha sıkı izlenmesi ve sahte hesapların hızla kapatılması gerektiğini söyledi.

Tüketicilere, ilan sahibinin kimliğini, taşınmazın veya aracın gerçekliğini resmi olarak doğrulamadan kesinlikle kapora ya da ön ödeme yapmaması uyarısında bulunan Kılıç, şunları kaydetti:

"Özellikle ilan sahibinin yalnızca mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kurmak istemesi ve 'başkası alıyor, acele et' diyerek hızlı ödeme baskısı yapması en büyük dolandırıcılık göstergesidir. Ürünü gözle görmeden, resmi kayıtları incelemeden para göndermeyin. Şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden ilgili kamu kurumlarına başvurun."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Dolandırıcılık, Sosyal Medya, Ekonomi, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sosyal Medya İlanlarına Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son saniye YKS’ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
Karanlık yolda feci ölüm Önce tır çarptı, sonra otomobil ezdi Karanlık yolda feci ölüm! Önce tır çarptı, sonra otomobil ezdi
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul’da gece yarısı esrarengiz görüntü İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü
Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi
İletişim Başkanlığı: Macron’un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
Yüksekova’da Kurt Saldırısı: 50 Küçükbaş Telef Oldu Yüksekova'da Kurt Saldırısı: 50 Küçükbaş Telef Oldu

11:18
Hayatlarını birleştiren CHP’li vekillerin nikahından ilk görüntü
Hayatlarını birleştiren CHP'li vekillerin nikahından ilk görüntü
11:10
Atılan manşetler olay Bütün dünya A Milli Takım’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
10:59
Akılalmaz olay Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
10:59
Özgür Özel’e Diyarbakır’da zılgıtlı karşılama
Özgür Özel'e Diyarbakır'da zılgıtlı karşılama
10:48
Şile Belediyesi operasyonunda Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil de gözaltına alındı
Şile Belediyesi operasyonunda Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de gözaltına alındı
10:44
Azerbaycanlı spikerden Barış Alper’e sert tepki Kaçan gole canlı yayında isyan etti
Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti
10:29
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu
10:10
Türkiye’den çifte depremin yıktığı Venezuela’ya yardım eli
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 11:30:22. #7.12#
SON DAKİKA: Sosyal Medya İlanlarına Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.