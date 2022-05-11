Sosyal medya kolaya gelen zammı konuşuyor: 20 TL - Son Dakika

Son zamanlarda marketlerdeki zamlar ve bazı ürünlere takılan alarmlar sosyal medyada kullanıcılar tarafından çokça dile getiriliyor. Son olarak kolanın tavsiye edilen satış fiyatının 20 TL olması sosyal medyada birçok kullanıcının diline düştü.

SOSYAL MEDYADA DUYURULDU

Fiyatları daha önce eskiye göre bir hayli yükselmiş olan kola, Aralık ayında yapılan zamdan sonra 14-15 liraya kadar yükselmişti. Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kola ürünlerine zam geldiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Aybaş'ın paylaşımına göre, 1 litrelik kola 12 lira 50 kuruş, 2,5 litrelik kola ise 20 TL'den satışa çıkarılacak.

Sosyal medyada birçok kullanıcı da kolaya gelen zam konusunda paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlardan bazıları;