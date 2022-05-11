Sosyal medya kolaya gelen zammı konuşuyor: 20 TL - Son Dakika
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Sosyal medya kolaya gelen zammı konuşuyor: 20 TL

11.05.2022 09:58
Sosyal medya kolaya gelen zammı konuşuyor: 20 TL

Neredeyse her gün gelen zamlar artık hayatımızın bir parçası olurken, zam gelen son ürün kola oldu. 2.5 litrelik kolanın 20 TL'ye yükselmesi, sosyal medyanın en çok konuştuğu konuların arasına girdi.

Son zamanlarda marketlerdeki zamlar ve bazı ürünlere takılan alarmlar sosyal medyada kullanıcılar tarafından çokça dile getiriliyor. Son olarak kolanın tavsiye edilen satış fiyatının 20 TL olması sosyal medyada birçok kullanıcının diline düştü.

SOSYAL MEDYADA DUYURULDU

Fiyatları daha önce eskiye göre bir hayli yükselmiş olan kola, Aralık ayında yapılan zamdan sonra 14-15 liraya kadar yükselmişti. Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kola ürünlerine zam geldiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Aybaş'ın paylaşımına göre, 1 litrelik kola 12 lira 50 kuruş, 2,5 litrelik kola ise 20 TL'den satışa çıkarılacak.

Kolaya gelen zam sosyal medyanın dilinde! 2,5 litrelik kola 20 lira oldu

Sosyal medyada birçok kullanıcı da kolaya gelen zam konusunda paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlardan bazıları;

Kolaya gelen zam sosyal medyanın dilinde! 2,5 litrelik kola 20 lira oldu
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SON DAKİKA: Sosyal medya kolaya gelen zammı konuşuyor: 20 TL - Son Dakika
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