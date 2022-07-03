Sosyal medya uygulamaları otomotiv sektörünü sekteye uğratıyor - Son Dakika
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Sosyal medya uygulamaları otomotiv sektörünü sekteye uğratıyor

03.07.2022 13:27
Sosyal medya uygulamaları otomotiv sektörünü sekteye uğratıyor

Bazı vatandaşların sosyal medya uygulamaları üzerinden araç fiyatlarını yükselttiğini söyleyen Düzceli galerici esnafı, "Eskiden galericilerin araç fiyatlarını çok yüksek tuttuklarını söylerlerdi şimdi ise durum tam tersine döndü" dedi.

Bazı vatandaşların sosyal medya uygulamaları üzerinden araç fiyatlarını yükselttiğini söyleyen Düzceli galerici esnafı, "Eskiden galericilerin araç fiyatlarını çok yüksek tuttuklarını söylerlerdi şimdi ise durum tam tersine döndü" dedi.

Kurban Bayramı öncesi Düzce Küçük Sanayi Galericiler Sitesi'nde son açık oto pazarı yapıldı. Sıcak hava ile birlikte sabah saatlerinden itibaren beklentinin altında kalan pazar, hem aracını satmaya gelenleri hem de galerici esnafını hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle pandemiden sonra otomotiv sektöründe büyük değişimler yaşandığını ifade eden Düzceli esnaf Sezgin Sarıkaya, sosyal medya uygulamalarında insanların araç fiyatlarını daha da yükselttiğini belirtti. Galericilerin kendi aralarında yaptığı pazarlık paylarının daha bilinçli olduğunu ifade eden Sarıkaya, "Eskiden galericilerin araç fiyatlarını çok yüksek tuttuklarını söylerlerdi şimdi ise durum tam tersi" şeklinde konuştu.

Aracını satmak için oto pazarına getirdiğini belirten Olcay Çakırarslan, "Bugün ikinci el pazarında beklediğim kalabalık yok. Bu durgunluğun bayram sonrası da devam edecek diye düşünüyorum" dedi.

"Vatandaşlar kurbana yatırım yaptığı için bugün araba pazarı boş kaldı"

Yaklaşık 10 yıldır araç alıp sattığını söyleyen Bülent Eski, "Otomobil sektörü şu sıralar galericileri hiç memnun etmiyor. Bayram öncesi vatandaşlar kurbana yatırım yaptığı için bugün araba pazarı boş kaldı" diye konuştu. - DÜZCE

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Galerici esnafı site içerisine noter istiyor Galerici esnafı site içerisine noter istiyor Düzce'de araç sayısı 123 bine yaklaştı Düzce'de araç sayısı 123 bine yaklaştı
Kaynak: İHA

Tragger, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sosyal medya uygulamaları otomotiv sektörünü sekteye uğratıyor - Son Dakika

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