Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi ayrımlar ortadan kalksın - Son Dakika
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi ayrımlar ortadan kalksın

07.10.2022 12:19

Sözleşmeli personelin kadroya alınmasına yönelik çalışmalar devam ederken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada, "Sözleşmeli istihdam ara yol olmaktan ana yol olmaya dönüştü. Aynı işi yapan hem memur hem işçi, süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi ayrımlar ortadan kalksın. Kamuda bu anlamda bütünlük sağlanabilsin" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sözleşmeli personel konusu hakkında önemli açıklamalarda bulunarak"Sözleşmeli istihdam ara yol olmaktan ana yol olmaya dönüştü" sözlerini kullandı.

Ali Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar

"SÜRELİ SÖZLEŞME AYRIMI KALKSIN"

568 bin kişiydi haziran ayında fakat süreli sözleşmeli olan kısım var 3+1 uygulaması, 4+2 şeklindeydi. Tartışmalar sonrası Külliye'de açıklanan programlarda başta eğitim olmak üzere sağlıkta buna uyarlandı. 3 yıl çalışacaksınız sonra 4. yıl kadroya geçeceksiniz şeklinde bir düzenleme ile kısmi bir adım atıldı. Neticede yine aynı sorun devam ediyor. Onun için süreli sözleşmeli ayrımı kalksın diyoruz. 3 yılını dolduranlardan kadroya geçenler olduğu gibi yeni alımlarda 3+1 alımlar oldu. Bu rakamlar değişkenlik gösteriyor. 550 binin üzerinde bir kitleden bahsediyoruz. Bu çalışma önemli geniş bir alanı ilgilendiriyor. Bunun ekim ayı içerisinde olması konusunda bir mutabakatımız söz konusu.

Aynı işi yapan insanlar farklı statüde aynı masaya toparlasanız arada fark var. Fazla mesaide fark var, görev ve unvan değişikliğinde fark var. 19 fark vardı bunun ikisi Memur Sen'in gayretleriyle çözüldü. Bütünlük sağlayacak zemini temin edebiliriz. Gelin burada süreli, süresiz, kadrolu, özel hükme tabi ayrımlarını kaldıralım. İstisnai kısımdaki devletin en önemli ruhsatı elinde bulunsun bu konuda yapılacak istihdam devam etsin.

"KİŞİ ÖĞRENİM DURUMUNA BAKILARAK KADRO İLE BULUŞTURULMALI"

Üniversiteli işçiler diye bir tabir var. Üniversiteli arkadaş memur işi yaptırılıyor ama işçi statüsünde. Bulunduğu pozisyonda yükselemiyor ama iş ona yaptırılıyor. Bunun toparlanması lazım. 4c'den 4b'ye geçirildi bazı arkadaşlar bu konuda da memnuniyet sağlanamadı. Arkadaşlarımızın ek ödemelerinin yüzde 70'i verilemiyor. Erken emeklilik şartları var. Bu tip konulardaki sıkıntı devam ediyor. Kişi öğrenim durumu dikkate alınarak bu anlamda kadro ile buluşturulup tartışma tamamen ortadan kaldırılmalıdır.

SÖZLEŞMELİLER İÇİN SORUNUN ÇÖZÜM TARİHİ NEDİR?

Ekim ayı içerisinde bu iş bitsin diye bir mutabakatımız var. İşin bitmesindeki temel şey memnuniyetin üretilmesidir. Takvim ille de ekim ayı içerisinde bitirilecek diye bir şey yok gerekirse kasım ayına sarksın ama iş doğru düzgün olsun."

VEDAT BİLGİN KONUYA DAİR AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Vedat Bilgin konuya dair kısa süre önce yaptığı açıklamada "Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz." sözlerini kullandı.

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Ali Yalcinkaya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi ayrımlar ortadan kalksın - Son Dakika


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