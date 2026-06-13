SpaceX Hisseleri İlk Günde Yükselişe Geçti - Son Dakika
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SpaceX Hisseleri İlk Günde Yükselişe Geçti

13.06.2026 00:10
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SpaceX, ilk işlem gününde hisselerini 135 dolardan 160,95 dolara yükseltti, piyasa değeri 2,1 trilyon.

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp'un (SpaceX) hisseleri, Nasdaq'taki ilk işlem gününde yükseliş kaydetti.

"SPCX" koduyla işlem görmeye başlayan SpaceX hisseleri, gün içinde en yüksek 176,52 dolar seviyesini gördü.

Hisseler, Türkiye saatiyle 23.00 itibarıyla 160,95 dolardan kapanış yaptı.

Böylece şirketin hisseleri, halka arz fiyatı olan 135 doların yüzde 19,2 üzerinde günü tamamladı.

SpaceX hisseleri, ilk işlem gününde açılışı 150 dolardan yapmıştı.

Analistler, SpaceX hisselerinin ilk işlem gününde yoğun yatırımcı ilgisi gördüğünü belirtti.

Piyasa değeri 2 trilyon doları aştı

Şirketin piyasa değeri ise 2,1 trilyon dolara ulaştı.

Bu değerle SpaceX, Musk'ın 1,5 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın önüne geçti.

SpaceX, piyasa değeriyle dünyanın en değerli halka açık şirketleri arasında yedinci sırada yer aldı.

Tarihin en büyük halka arzı

SpaceX, 20 Mayıs'ta halka arz sürecini başlatmak amacıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) başvuruda bulunmuştu.

Şirket, halka arz kapsamında 555,6 milyon A sınıfı hissesini 135 dolardan satarak yaklaşık 75 milyar dolar kaynak sağlamıştı.

Bu büyüklük, 2019 yılında Suudi petrol şirketi Aramco'nun gerçekleştirdiği 29,4 milyar dolarlık halka arzı geride bırakarak tarihin en büyük halka arzı olarak kayıtlara geçti.

Musk dünyanın ilk trilyoneri oldu

Halka arzın ardından yapılan hesaplamalara göre, Musk'ın Tesla'daki hisseleri ve diğer varlıkları da dikkate alındığında toplam serveti 1 trilyon doları aştı.

SEC'e sunulan belgelere göre Musk, halka arzın tamamlanmasının ardından oy haklarının yaklaşık yüzde 82,4'ünü elinde bulunduracak.

Musk, sahip olduğu yüksek oy hakkı sayesinde hissedar onayı gerektiren önemli şirket kararlarında belirleyici konumda olacak.

Musk tarafından 2002 yılında kurulan SpaceX, yeniden kullanılabilir roket teknolojileri geliştirme ve insanlığın uzayda kalıcı varlık göstermesini sağlama hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Spacex, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SpaceX Hisseleri İlk Günde Yükselişe Geçti - Son Dakika

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