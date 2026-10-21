SpaceX'in 4,4 milyar dolarlık net karı New York borsasında yükselişi destekledi - Son Dakika
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SpaceX'in 4,4 milyar dolarlık net karı New York borsasında yükselişi destekledi

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ABD'de bilanço sezonunun yatırımcı odağında olduğu günde New York borsası, SpaceX'in 4,4 milyar dolarlık net karı ve yapay zeka hisselerindeki alımlarla yükselişle açıldı. Dow Jones yüzde 0,29 artışla 52.652,85 puana çıkarken SpaceX hisselerindeki kazanç yüzde 8'i aştı.

New York borsası, şirketlerin finansal sonuçlarının yatırımcılar tarafından değerlendirilmesiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,29 artışla 52.652,85 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,30 artarak 7.736,43 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,66 kazançla 26.601,73 puana yükseldi.

ABD'de bilanço sezonu yatırımcıların odağında yer alırken, SpaceX'in finansal sonuçlarının ardından yapay zeka odaklı hisselerdeki yükselişin desteğiyle pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Halka arzının ardından dün piyasa kapanışı sonrası ilk kez bilançosunu açıklayan SpaceX, üçüncü çeyrekte gelirinin yapay zeka segmentinin ve Starlink abone sayısındaki artışın etkisiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 161 arttığını bildirdi.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,05 milyar dolar net zarar kaydeden şirket, bu yılın aynı döneminde ise 4,4 milyar dolar net kar açıkladı.

SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin düzenlenen yatırımcı konferansında, 2027 yılı sonunda 500 milyar dolar ila 1 trilyon dolar arasında yıllık gelir öngördüğünü belirtti.

Musk ayrıca, SpaceX ile Tesla'nın olası bir birleşmeyi değerlendirmek üzere özel komiteler kurduğunu, ancak bu komitelerin henüz bir anlaşmaya varmadığını aktardı.

Bu gelişmelerin ardından SpaceX'in hisseleri açılışta yüzde 8'in üzerinde değer kazandı. Tesla'nın hisseleri de yüzde 2'yi aşkın yükseldi.

Teknoloji şirketi Super Micro'nun hisseleri de şirketin yapay zeka sunucularına yönelik güçlü talebin etkisiyle üç aylık gelir beklentisini yükseltmesinin ardından yüzde 12'den fazla değer kazandı.

Küresel yayın platformu Netflix'in hisseleri ise yüzde 6'dan fazla geriledi. Şirketin dördüncü çeyrek ile yıl geneline yönelik gelir öngörülerinin yatırımcıları tatmin etmemesi hisselerindeki düşüşte etkili oldu.

Ayrıca Netflix'in geçen hafta iş gücünün yüzde 6'sını işten çıkaracağının açıklanmasının ardından dün paylaştığı finansal sonuçları şirketin gelirinin yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 12 artarak 12,9 milyar dolara yükseldiğini ortaya koydu.

Bazı çip üreticilerinin hisselerinde de yükseliş görülürken, Nvidia ve Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Yatırımcılar, özellikle yapay zeka alanında faaliyet gösteren şirketlerin finansal sonuçlarını yakından takip ederken, Meta ve Tesla'nın bugün piyasa kapanışının ardından açıklayacağı bilançolara odaklandı.

Öte yandan, Orta Doğu'daki gerilim ve enerji arzına ilişkin endişelerle yükselen petrol fiyatlarında sınırlı bir gerileme görülürken, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyesinin üzerindeki seyrini korudu.

Tahvil faizlerindeki hareketler de izlenirken ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 5,088 seviyesine geriledi.

Kaynak: AA
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