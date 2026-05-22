SPK, 5 Şirketin Borçlanma İhraçlarını Onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SPK, 5 Şirketin Borçlanma İhraçlarını Onayladı

22.05.2026 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu, 5 şirketin tahvil ve finansman bonosu ihraç başvurularını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK bültenine göre, söz konusu onaylar kapsamında şirketlerin tahvil ve finansman bonosu ile birlikte sermaye benzeri borçlanma aracı ihraçlarına izin verildi.

TL cinsi ihraçlar kapsamında, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ'ye 750 milyon, Otosor Otomotiv AŞ'ye 3 milyar, İstanbul Varlık Yönetim AŞ'ye 2 milyar tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için onay verildi.

Döviz cinsi ihraçlarda ise Anadolu Finansal Kiralama AŞ'ye 9 milyon Avro tahvil/finansman bonosu ihracı için izin verilirken Nurol Yatırım Bankası AŞ'nin de 100 milyon dolar sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı yapması uygun bulundu.

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Hedef Holding AŞ'nin halka açık ortaklıkların pay ihraçları kapsamında planladığı sermaye artırım talepleri olumlu karşılandı.

Diğer sermaye piyasası araçları kapsamında, TMKŞ Misyon Bank İkinci Varlık Finansmanı Fonu'na varlığa dayalı menkul kıymet kapsamında 4 milyar lira ve KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ'ye alım-satıma dayalı kira sertifikası kapsamında 3 milyar lira nominal ihraç tavanı kabul edildi.

Ayrıca fon kuruluşu kapsamında, 9 kuruluşun izin talepleri olumlu karşılanırken bir kuruluşun da yurt dışında paylar ve diğer menkul kıymetler üzerinde işlem aracılığı için faaliyet izni verilmesine ilişkin başvurusu uygun bulundu. Ek olarak bir kuruluş da "Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar" listesine alındı.

İdari para cezaları kapsamında ise Oktaş Okkaoğlu Taahhüt İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda, "Konkordato talebi üzerine şirket hakkında 08.12.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere geçici mühlet kararı verildiği hususuna ilişkin derhal kamuya açıklama yapma yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olması" nedeniyle 445 bin 243 lira 49 kuruş idari para cezası kararı verildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK, 5 Şirketin Borçlanma İhraçlarını Onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Kiev’de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi Kiev'de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi
İnegöl’de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti İnegöl'de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti
Düzce’de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi Düzce'de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi
ABD basını bombayı patlattı İran, Trump ve Netanyahu’yu birbirine düşürdü ABD basını bombayı patlattı! İran, Trump ve Netanyahu'yu birbirine düşürdü

00:26
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
23:49
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu telefonla aradı ama dönmedim, zaten ne konuşacağız
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu telefonla aradı ama dönmedim, zaten ne konuşacağız?
23:14
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
22:55
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi’ni topluyor
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor
21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 00:48:44. #7.13#
SON DAKİKA: SPK, 5 Şirketin Borçlanma İhraçlarını Onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.