SPK, AKYHO ve SEYKM pay piyasasında işlem yapanlara geçici işlem yasağı uygulayacak - Son Dakika
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Ekonomi

SPK, AKYHO ve SEYKM pay piyasasında işlem yapanlara geçici işlem yasağı uygulayacak

SPK, AKYHO ve SEYKM pay piyasasında işlem yapanlara geçici işlem yasağı uygulayacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akdeniz Yatırım Holding AŞ (AKYHO) pay piyasası ile Seyitler Kimya Sanayi AŞ (SEYKM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin, 5 kişiye borsada 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. SPK, cezai işlem uyguladığı Ali Göşmen, Gülcan Gökdal, Harun Dönmez, Murat Çiftçi ve Zübeyde Çiftçi'ye yarından itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacağını duyurdu.

07.05.2024 22:01
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akdeniz Yatırım Holding AŞ (AKYHO) pay piyasası ile Seyitler Kimya Sanayi AŞ (SEYKM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin, 5 kişiye borsada 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK bülteninde, Akdeniz Yatırım Holding AŞ ile Seyitler Kimya Sanayi AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uyguladığı duyuruldu.

Buna göre, Bilgi Suiistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Ali Göşmen, Gülcan Gökdal, Harun Dönmez, Murat Çiftçi ve Zübeyde Çiftçi'ye yarından itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi SPK, AKYHO ve SEYKM pay piyasasında işlem yapanlara geçici işlem yasağı uygulayacak - Son Dakika

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