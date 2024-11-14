SPK'dan 19 Şirkete Borçlanma İzni - Son Dakika
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Ekonomi

SPK'dan 19 Şirkete Borçlanma İzni

SPK, 19 şirketin 20 borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı. Ayrıca 4 şirkete kira sertifikası izni verildi.

14.11.2024 23:46
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Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), 19 şirketin borçlanma aracı ihracını onayladığı bildirildi.

SPK bültenine göre, Kurul, 19 şirketin toplam 52 milyar 269 milyon 772 bin lira ve 5 milyar 35 milyon dolar tutarındaki 20 borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, ayrıca 4 şirketin toplam 11 milyar 700 milyon liralık 5 yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu olumlu karşıladı.

İdari para cezaları ve suç duyuruları

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 60 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi SPK'dan 19 Şirkete Borçlanma İzni - Son Dakika

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