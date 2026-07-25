SPK'dan Fonlarda Yeni Düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsada işlem gören gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına yönelik düzenlemesiyle, söz konusu fonlarda görülen sağlıksız fiyat oluşumlarının önüne geçilmesi ve fiyatlamaların normalleşmesi adına önemli bir adım attı.

SPK, yatırım fonu portföylerinde yer alan, katılma payları borsada işlem gören gayrimenkul yatırım fonu (GYF) ile girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF) paylarının, borsada oluşan son fiyat yerine kurucu portföy yönetim şirketi tarafından açıklanan son birim pay değeri esas alınarak değerlenmesine karar verdi.

Portföy yönetim şirketlerinin yeni uygulamaya uyum sağlaması için son tarih 31 Temmuz olarak belirlendi.

SPK, söz konusu düzenlemeyle borsada işlem gören GYF ve GSYF katılma paylarında görülen sağlıksız fiyat oluşumlarının önüne geçilmesini ve fon fiyatlamalarının normalleşmesini hedefliyor. Böylece piyasada gerçeğin çok uzağında gerçekleşen fiyatlamaların önüne geçilecek.

Kurul, böylece gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında daha doğru bir değerleme yöntemine geçerek olağan dışı fiyat hareketlerinin önüne geçilmesi adına önemli bir adım atmış oldu.

"Fonlar olması gerekenden daha yüksek değerden işlem görüyordu"

Fon Turkey Kurucusu Onur Duygu, AA muhabirine düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, GYF ve GSYF paylarının değerlemesinin bundan önce borsadaki fiyatlamaya göre gerçekleştiğini ve piyasada olması gerekenden çok daha yüksek bir değerden işlem gördüğünü belirterek, "Bu durum da fonların değerini olması gerekenden yukarı doğru çekiyordu." dedi.

Düzenlemeyle borsada işlem gören gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının değerlerinde aşağı yönlü bir hareket görülebileceğini dile getiren Duygu, "Olması gerekenden daha yüksek fiyatlanan ve yukarı yönlü şişen varlıkların normal seviyelerine dönmesi gerekiyor. Bu kapsamda ilk adım, borsada işlem gören gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının birim pay değerleri üzerinden değerlenmesinin sağlanmasıyla atıldı." ifadelerini kullandı.