SPK'dan Sermaye Artışına Onay - Son Dakika
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Ekonomi

SPK'dan Sermaye Artışına Onay

SPK, üç şirketin sermaye artırımını onayladı ve çeşitli borçlanma aracı ihraç başvurularını kabul etti.

13.12.2024 01:16
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 şirketin sermaye artırımına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar'ın 80 milyon liralık, Yeşil Yapı Endüstrisi AŞ'nin 531 milyon liralık bedelsiz, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin 151 milyon bedelli sermaye artırım talebini onayladı.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 5 milyar liralık, Deniz Faktoring'in 5,4 milyar liralık, Vakıf Faktoring'in 8,6 milyar liralık, Lider Faktoring'in 1 milyar 125 milyon liralık, Invest AZ Yatırım Menkul Değerler'in ise 150 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Kurul, KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama AŞ'nin 30 milyar liralık, Destek Yatırım Bankası AŞ Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 5 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu onayladı.

Kuruluşuna izin verilen yeni fonlar

"BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu" ile "Deniz Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu"nun kuruluşuna dair talebe onay verildi.

SPK, Azimut Portföy Yönetimi AŞ'nin "Cosmos Girişim Sermayesi Yatırım Fonu", "Çilek Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ve "PowerUp Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"; BV Portföy Yönetimi AŞ'nin "Farklabs Elektrifikasyon PRE-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ve "İstanbul Sanayi Odası Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"; Fiba Portföy Yönetimi AŞ'nin "Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu" ve "İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu"; Neo Portföy Yönetimi AŞ'nin "ChargeX Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ile "Dokuzuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu", Nurol Portföy Yönetimi AŞ'nin "Onuncu Gayrimenkul Yatırım Fonu", Pardus Portföy Yönetimi AŞ'nin "Sekizinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ile "Yedinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu", Rota Portföy Yönetimi AŞ'nin "Fokus Girişim Sermayesi Yatırım Fonu", "HighTech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ve "Tarım Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" kurmasına izin verdi.

İdari para cezaları

Kurul, AVOD Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'ye "güneş enerji santrali yatırım sözleşmesinin" Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gecikmeli açıklanması nedeniyle 872 bin 282 lira idari para cezası uyguladı.

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda 11 isme toplamda 31,3 milyon lirayı aşkın, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 1 milyon 664 bin lira idari para cezası verildi.

SPK, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (KRDMA, KRDMB) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 311,1 bin lira, Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret AŞ (GMTAS ) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda 5 isme 7 milyon liraya yakın idari para cezası uyguladı.

Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (DIRIT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle bir isme yaklaşık 1,3 milyon lira, Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri AŞ (HATEK) pay piyasasındaki işlemleri sebebiyle bir kişiye de 1 milyon 946 bin lira idari para cezası verildi.

108 internet sitesine erişim engeli kararı

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 108 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin uygulanması kararı alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi SPK'dan Sermaye Artışına Onay - Son Dakika

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