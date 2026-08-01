SPK'dan Yatırım Fonları Açıklaması - Son Dakika
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SPK'dan Yatırım Fonları Açıklaması

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SPK, yatırım fonlarına ilişkin rehber taslağının tamamlandığına dair haberleri yalanladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kamuoyunda yer alan "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Taslağı"nın tamamlandığı ve yürürlük tarihinin belirlendiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kuruldan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, SPK kaynaklarına dayandırıldığı iddiasıyla, çalışmaları devam eden rehber taslağının tamamlandığı ve yürürlüğe gireceği tarihin belirlendiği yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, rehber taslağının, önceki düzenleme çalışmalarında olduğu gibi yatırımcı haklarının korunması ile sermaye piyasalarının sağlıklı, şeffaf ve güvenilir bir yapıda işlemesi ilkeleri doğrultusunda hazırlandığı ifade edildi.

Açıklamada, çalışmaların gerekli görülmesi halinde ilgili tarafların uyum sağlayabilmesi amacıyla yeterli geçiş sürelerinin tanınmasına yönelik hassasiyet gözetilerek yürütüldüğü kaydedildi.

Rehber taslağına ilişkin çalışmaların, Borsa İstanbul AŞ, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ile yerli ve yabancı yatırımcıların görüş ve değerlendirmeleri dikkate alınarak sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, bilgi akışının tüm yatırımcılara eş zamanlı ve şeffaf şekilde sunulmasının temel ilke olduğu aktarıldı.

Açıklamada, rehber taslağının hazırlanması, tamamlanması ve yürürlüğe konulmasına ilişkin süreçlerin de aynı ilkeler çerçevesinde yürütüleceği, çalışmaların tamamlanmasının ardından hem bu sürece hem de gündemdeki diğer konulara ilişkin gerekli bilgilendirmenin SPK tarafından tüm paydaşlara eş zamanlı olarak yapılacağı bildirildi.

SPK açıklamasında, bu nedenle resmi açıklamalar dışında yapılan haber ve açıklamalara itibar edilmemesi istendi.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Rehber, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK'dan Yatırım Fonları Açıklaması - Son Dakika

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