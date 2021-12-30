SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), VakıfBank'ın 5 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Nurol Yatırım Bankasının 2 milyar lira, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler'in 1 milyar 846 milyon lira, Turkcell Finansman'ın 500 milyon lira, Coca Cola İçecek'in 750 milyon dolar, VakıfBank'ın 5 milyar dolar, İş Bankasının 5 milyar dolar, Yapı ve Kredi Bankasının 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

Serve Film Prodüksiyon Eğlence'ye toplam 145 bin 152 lira, Mavi Safir Mimarlık Müh. Yapı İnş. Tic. Ltd. Şti'ye 586 bin 969 lira, Osmanlı Yatırım Menkul Değerlere toplam 1 milyon 336 bin 969 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren SPK, Avrupa Yatırım Holding AŞ'nin hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda 1 kişi hakkında, Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat AŞ'nin hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda 5 kişi hakkında, Aksel Yatırım Holding AŞ'nin hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Kurul ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 54 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

SPK, Sermaye Piyasası Kanununda ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ yahut diğer alt düzenlemeler ile 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak çıkarılmış ve halen yürürlükte olan düzenlemelerde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarları 2022 yılı için düzenledi.

Buna göre, kurul 2022 yılı için yürürlükte olan düzenlemelerde yer alan cezalarda yeniden değerlemeye giderek, 2021 yılı için belirlenen tutarlara 2022 yılı için belirlenen değerleme oranını yüzde 36,20 olarak uyguladı.