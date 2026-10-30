SPK, kredili işlemlerde öz kaynak oranı tedbirini 13 Kasım'a kadar sürdürecek

SPK, kredili işlemlerde öz kaynak oranı tedbirini 13 Kasım'a kadar sürdürecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SPK, kredili işlemlerde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin 13 Kasım seans sonuna kadar sürdürülmesine karar verdi. Tedbir daha önce 30 Ekim'e kadar geçerliydi; karar Borsa İstanbul'daki gelişmeler ve yatırımcı haklarının korunması amacıyla alındı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin 13 Kasım seans sonuna kadar devam etmesine karar verdi.
SPK bültenine göre, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması, yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla daha önce alınan tedbirin uygulama süresi uzatıldı.
Bu kapsamda, 30 Ekim'e kadar devam edeceği açıklanan "kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamanın" 13 Kasım seans sonuna kadar sürdürülmesine karar verildi.
Kaynak: AA
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