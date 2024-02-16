SPK, Oba Makarnacılık ve Alves Kablo\'nun halka arzına onay verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret AŞ ile Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.
SPK bültenine göre Kurul, Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 39,24 liradan, Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 19,45 liradan halka arz başvurusunu onayladı.
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 28 milyon 136 bin 683 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay veren SPK, Yapı ve Kredi Bankasının 5 milyar lira, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar 500 milyon lira, Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ'nin 300 milyon lira, Atılım Faktoring AŞ'nin 75 milyon lira, Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar lira, Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 292 milyon 500 bin lira, ICA İçtaş Altyapı Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ'nin 500 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu kabul etti.
Kurul, ayrıca Akın Tekstil AŞ (ATEKS) pay piyasasında 5 Temmuz 2023-7 Ağustos 2023 döneminde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili inceleme sonucu 1 kişiye 2 milyon 24 bin 168,50 lira idari para cezası uygulanmasına ve Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 45 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.
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