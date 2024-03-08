Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ'nin halka arzını onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 30 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.
Kurul, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 46 milyon 200 bin liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.
Ayrıca, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar 100 milyon lira, Ulusal Faktoring AŞ'nin 400 milyon lira, Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar 500 milyon lira, Destek Yatırım Bankası AŞ'nin 15 milyon dolar ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'nin 500 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.
Borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verilen şirketler arasında 700 milyon lirayla Değer Varlık Kiralama AŞ'de yer aldı.
24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Orkide Gayrimenkul Yatırım Fonu, 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Zambak Gayrimenkul Yatırım Fonu, Atlas Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu, Azimut Portföy Yönetimi AŞ Tatil Sepeti 2 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Inveo Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ve İstanbul Portföy Yönetimi AŞ XCapital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na faaliyet izni verildi.
İdari para cezaları ve erişim engeli kararları
Kurul, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında yapılan inceleme sonucunda, Rasim Şahinkaya ve Oğuzhan Şahinkaya'ya 69 bin 783 lira idari para cezası verdi.
Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret AŞ payında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 155 bin 567 lira, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 466 bin 701 lira, Eyüp Serdar Erçelik'e 155 bin 567 lira, Ertuğrul Erdoğan ve Tolun Kudaloğlu'na 311 bin 134 lira idari para cezası uygulanması kararı alındı.
Midas Menkul Değerler AŞ nezdinde yapılan incelemeler sonucunda, şirkete 27 milyon 778 bin 312 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 37 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.
Son Dakika › Ekonomi › SPK, Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ'nin halka arzını onayladı - Son Dakika
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mobilya üretimi yapan fabrikada çıkan yangında hasar meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye ve polis ekibi müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülse de fabrikanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı. Demirkol, projelerin gerçekleşmesi için kurumların işbirliğinin önemine değindi ve şehre değer katacak projelerle Türkiye Yüzyılına hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, fabrikaları ziyaret ederek işverenler ve çalışanlarla bir araya gelen Demirkol, büyümeyi ve güçlenmeyi birlikte gerçekleştireceklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iştirakleriyle düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı'nın 1. günü Bursa'da gerçekleşti. Fuar, gençlerin büyük ilgisini çekerken, ziyaretçilerin yoğunluğu fuar alanını doldurdu. Protokolden birçok ismin katıldığı fuar, jandarma birimlerinin ve kadın jandarmaların da dikkat çektiği bir etkinlik oldu. Fuar, yarın 17.00'a kadar ziyarete açık olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada ekonomik parametrelerin iyileştiğini ve büyüme grafiğinin yükseldiğini belirterek, vatandaşların refah ve gelir artışı için gerekenleri yaptıklarını söyledi.
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, enerji verimliliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla 'Sanayide Enerji Verimliliği' Semineri düzenledi. Seminerde teşvikler, uygulama aşamaları ve prosedürler ele alındı. Katılımcılar, sanayide enerji verimliliği konusunda bilgi alışverişi yaparak farkındalıklarını artırdılar.
Ege Maden İhracatçıları Birliği, Suudi Arabistan, İngiltere ve Güney Kore'de düzenlediği etkinliklerle Türkiye'nin maden ihracatını artırmayı başardı. Birliğin 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde ihracatı yüzde 14,5 artarak 184,5 milyon dolara yükseldi. Ege Maden İhracatçıları Birliği, Çin ve İzmir'de düzenlenecek fuarlara katılım sağlayarak başarıyı devam ettirmeyi hedefliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?