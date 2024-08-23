SPK, Özata Denizcilik ve Cem Zeytin'in halka arzına onay verdi - Son Dakika
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Ekonomi

SPK, Özata Denizcilik ve Cem Zeytin'in halka arzına onay verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Cem Zeytin AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi. Ayrıca, birçok şirketin sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihracı başvuruları da kabul edildi. SPK, ayrıca bazı fonların kuruluşuna izin verdi ve internet üzerinden kaldıraçlı işlem yaptıran 29 internet sitesinin erişiminin engellenmesi kararını aldı.

23.08.2024 23:47
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Cem Zeytin AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.

SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 105 liradan ve Cem Zeytin AŞ'nin 15,30 liradan pay başına ilk halka arzını onayladı.

Kurul, ayrıca, Pera Yatırım Holding AŞ'nin 855 milyon 360 bin lira, Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AŞ'nin 260 milyon 10 bin lira, Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 189 milyon 525 bin 416,90 lira, Pınar Süt Mamülleri Sanayii AŞ'nin 269 milyon 706 bin 307,50 lira, Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 200 milyon lira ve Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 535 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.

Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar lira, Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin 1 milyar 670 milyon lira, Creditwest Faktoring AŞ'nin 100 milyon lira, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar 500 milyon lira ve QNB Finans Faktoring AŞ'nin 600 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verildi.

Ayrıca, Pasha Yatırım Bankası AŞ Seyidoğlu Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu ve TMKŞ Zip Finansman Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 1 milyar liralık varlığa dayalı menkul kıymet ihracı ile D Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı onaylandı.

Kurul, Piramit Portföy Yönetimi AŞ İlaç ve Kimya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Hedef Portföy Yönetimi AŞ Climatetech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Hedef Portföy Yönetimi AŞ Solaris Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Neo Portföy Yönetimi AŞ Cleantech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Rota Portföy Yönetimi AŞ Teknosab Lojistik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.

Adese Gayrimenkul Yatırım AŞ (ADESE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan 2 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Kurul, Adese Gayrimenkul Yatırım AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 1 kişi hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine karar verdi.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 29 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi SPK, Özata Denizcilik ve Cem Zeytin'in halka arzına onay verdi - Son Dakika

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