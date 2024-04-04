SPK, Rönesans Gayrimenkul Yatırımın İlk Halka Arzını Onayladı - Son Dakika
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Ekonomi

SPK, Rönesans Gayrimenkul Yatırımın İlk Halka Arzını Onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Rönesans Gayrimenkul Yatırımın pay başına 135 liradan ilk halka arzını onayladı. Ayrıca, Garanti BBVA, Fibabanka ve Aktif Yatırım Bankası'nın borçlanma aracı ihracı başvuruları da onaylandı. SPK, diğer şirketlerin kuruluşuna izin verilmesi taleplerini de olumlu karşıladı. Suç duyuruları ve finansal düzeltmeler de kararlar arasında yer aldı.

04.04.2024 23:45  Güncelleme: 23:48
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Rönesans Gayrimenkul Yatırımın pay başına 135 liradan ilk halka arzını onayladı.

SPK bültenine göre, kurul Garanti BBVA'nın 6 milyar dolar, Fibabanka'nın 250 milyon dolar, Aktif Yatırım Bankası'nın 50 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvuruna onay verdi.

Rönesans Gayrimenkul Yatırımın pay başına 135 liradan ilk halka arzını onaylayan SPK, Oragon Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Global-İst Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ve Trive Portföy Yönetimi AŞ Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Kurul, FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasını kararlaştırdı.

Ak Portföy Yönetimi, Foneria Portföy Yönetimi, Pusula Portföy Yönetimi, Tacirler Portföy Yönetimi ve QNB Finans Portföy Yönetimi ünvanlı fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması taleplerinin de olumlu karşılanmasına karar veren SPK, İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin 15 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin 35 milyon liraya artırılmasına izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.

Suç duyuruları

Kurul, izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunan "lamdabrokers" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ile kendisinin veya yetkilisi olduğu şirketin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak eden 3 gerçek kişi hakkında suç duyurularının yapılmasına karar verdi.

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaretin 30 Eylül 2023 tarihli 9 aylık bilançosunda gerekli düzeltmelerin yapılarak Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardının 75 ve 78'inci paragraflarına uygun olarak tekrar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmesine ve Şirketin 31 Aralık 2023 tarihli yıllık finansal tablosunu da TMS 38 Standardının 75 ve 78'inci paragraflarına uygun olarak hazırlaması ile dipnotlarda konuya ilişkin açıklama yapması gerektiği hususlarında bilgilendirilmesine karar verildi.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 29 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi SPK, Rönesans Gayrimenkul Yatırımın İlk Halka Arzını Onayladı - Son Dakika

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