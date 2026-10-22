SPK, takası tamamlanmamış talimatları 455 bin 758 pay sahibiyle eşit değerlendirecek - Son Dakika
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SPK, takası tamamlanmamış talimatları 455 bin 758 pay sahibiyle eşit değerlendirecek

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SPK, tasfiyede takası tamamlanmamış satış talimatlarının diğer fon pay sahipleriyle eşit değerlendirileceğini, tamamlanmış işlemlerin kapsam dışı olduğunu açıkladı. Kurul, pay blokaj kaydı bulunanların 455 bin 758 pay sahibi arasında olduğunu, ayrı grup oluşturmadığını belirtti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), fonların tasfiye sürecinde takası tamamlanmamış satış talimatlarının diğer fon pay sahipleriyle eşit şartlarda değerlendirileceğini belirterek, düzenlemenin tamamlanmış işlemleri kapsamadığını bildirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmekte olan kanun teklifi kapsamında takas kesinliği ve pay blokajına ilişkin kamuoyunda oluşan tereddütlere yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, tasfiye sürecindeki yatırım fonlarında takas kesinliği ve pay blokajına ilişkin tereddütlerin giderilmesinin amaçlandığı belirtildi. Düzenlemenin tamamlanmış işlemleri etkilemediği, yalnızca takas süreci henüz tamamlanmamış talimatları kapsadığı ifade edilen açıklamada, söz konusu talimatların tasfiye sonucunda elde edilen tutarlar üzerinden diğer fon katılma payı sahipleriyle eşit şartlarda değerlendirileceği bildirildi.

"TEFAS'ta verilen her satış talimatı tamamlanmış bir takas işlemi değildir"

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 79'uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca sermaye piyasası araçlarına ilişkin takas talimat ve işlemleri ile ödeme işlemlerinin ilgili kuruluşların faaliyetlerinin durdurulması veya tasfiye sürecine girmesi halinde dahi geri alınamayacağı ve iptal edilemeyeceği hatırlatıldı. Bu hükmün gerçekleştirilen işlemlerde takas yükümlülüklerinin geri döndürülemez şekilde yürütülmesini sağlayarak sermaye piyasalarına duyulan güveni korumayı amaçladığı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu hükmün TEFAS üzerinden verilen tüm talimatlara, işlemin hangi aşamada olduğuna bakılmaksızın uygulanması gerektiği anlamına gelmediği vurgulanarak, "TEFAS, klasik organize piyasalardan farklı olarak, yatırım fonu katılma paylarının yatırımcılar tarafından fon kurucusundan alınmasına ve kurucuya iade edilmesine imkan sağlayan bir platformdur. Bu nedenle TEFAS'ta verilen her satış talimatı kendiliğinden tamamlanmış bir takas işlemi değildir" denildi.

Pay blokajı kaydı bulunan kişiler de 455 bin 758 fon pay sahibi arasında

Tasfiye sürecinde özellikle pay blokajı alt hesabı (PBLK) statüsündeki yatırımcılar açısından satış talimatının verilmiş olmasının veya sistemde belirli bir kaydın bulunmasının tek başına takasın başladığı anlamına gelmediği belirtilen açıklamada, takas işleminin alınan talimatın ardından nakdin yatırımcı hesabına geçirilmesi ve fon katılma payı sahipliği kaydının kaldırılmasıyla tamamlandığı kaydedildi. Henüz takası tamamlanmamış talimatların tasfiye kapsamına alınmasının fon varlıklarının yatırımcılar arasında adil dağıtılmasına katkı sağlayacağı ifade edilen açıklamada, pay blokaj kaydı bulunan kişilerin de 455 bin 758 fon pay sahibi arasında yer aldığı ve ilave bir grup oluşturmadığı belirtildi.

Düzenleme tamamlanmış işlemleri etkilemiyor

Kanun teklifinde yer alan düzenlemenin tamamlanmış işlemleri etkilemediği vurgulanan açıklamada, yalnızca takas süreci henüz tamamlanmamış talimatların kapsama alındığı bildirildi. Söz konusu talimatların tasfiye sonucunda elde edilen tutarlar üzerinden diğer katılma payı sahipleriyle eşit şartlarda değerlendirileceği aktarıldı. Düzenlemenin amacının anılan fon pay sahiplerinin hukuki statüsüne açıklık kazandırılması ve tasfiye kapsamında sahip oldukları hakların belirgin hale getirilmesi olduğu belirtilerek, bu yönüyle düzenlemenin hedeflenen amaçlara ulaşmak için gerekli ve ölçülü bir yaklaşım olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA
Sermaye Piyasası KuruluEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: SPK, takası tamamlanmamış talimatları 455 bin 758 pay sahibiyle eşit değerlendirecek - Son Dakika
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